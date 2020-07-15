«Это стояло в приоритете». Найджел Доус — о выборе нового клуба, деньгах и расставании с «Автомобилистом»
Зарплата форварда снизилась в 2,5 раза.
Зарплата форварда снизилась в 2,5 раза.
Нападающий сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус прокомментировал подписание контракта с «Ак Барсом» и рассказал о желании выиграть с казанской командой Кубок Гагарина. Его слова приводит Sport24.ru.
О переходе 35-летнего Доуса «Ак Барс» объявил 14 июля. Форвард подписал однолетний контракт и будет заявлен как гражданин Казахстана, чтобы не считаться легионером.
По данным «Спорт-Экспресса», зарплата форварда в «Ак Барсе» составит 60 миллионов рублей за сезон. Для сравнения, в «Автомобилисте», где Доус выступал два года, он зарабатывал 150 миллионов рублей за сезон, что делало его вторым самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ.
— Почему вы выбрали «Ак Барс»?
— Для меня этот выбор был очень легким. Все просто. «Ак Барс» — очень сильная команда. В прошлом сезоне она выиграла Восточную конференцию и у нее были высокие шансы на победу в Кубке Гагарина. В Казани собраны профессиональные тренеры и игроки. Я счастлив, что заключил контракт с «Ак Барсом». Жду не дождусь, когда смогу присоединиться к такой сильной команде.
— Советовались ли вы со Стефаном Да Костой, с которым вместе играли в «Автомобилисте»?
— Да, я разговаривал с ним пару недель назад. Знаю, что он заключил контракт с «Ак Барсом» еще в мае. Но знаете, мне не нужно было много с кем общаться на тему этой команды. Знаю, какого высокого уровня игроки собраны в клубе, так что и сомнений в переходе не было. В КХЛ я много играл против Казани, и эти матчи всегда выходили очень упорными. Надеюсь, мы теперь уже вместе сможем в следующем сезоне побороться за кубок.
— Есть ли у вас проблемы с приездом в Россию в связи с закрытием границ
— Надеюсь, что все вопросы с перелетом и визой решатся быстро. Хочу как можно скорее присоединиться к тренировочному сбору в Казани и начать подготовку к новому сезону.
— Что вы знаете о Дмитрии Квартальнове? Многие считают его очень экспрессивным и эмоциональным тренером.
— Он работает в КХЛ многие годы, у него огромный опыт. Очень рад, что мне
— Для вас важно, что с нового сезоне вы больше не являетесь легионером в КХЛ?
— Думаю, это облегчило переговоры с российскими клубами. Ведь в этом году много сложностей: и коронавирус, и введение жесткого потолка зарплат. Но сразу скажу, что тот факт, что я больше не являюсь легионером, не повысил мои финансовые запросы. К счастью, я уже заработал немалые деньги в хоккее. Сейчас для меня было самым важным попасть в сильную команду, с которой можно будет побороться за Кубок Гагарина, который я еще не выигрывал в своей карьере.
— Что вы думаете о введении жесткого потолка зарплат в КХЛ? Многие российские хоккеисты не слишком довольным этим.
— Тут нужно отталкиваться от того, что происходит не только в спорте, но и во всем мире.
— Вы были лидером «Автомобилиста» на протяжении двух последних сезонов. Предложил ли вам клуб из Екатеринбурга контракт по окончании чемпионата?
— Нет, после сезона мне сказали, что не будут предлагать новый контракт. Мы выступили не слишком удачно и точно могли показать другой результат. Я был огорчен решением «Автомобилиста», однако понимаю, что команде нужны были
— Много ли у вас было предложений из КХЛ перед тем, как вы подписали контракт с «Ак Барсом»?
— Для меня было очень важно оказаться в
— Много слышала о том, что у вас были непростые отношения с Павлом Дацюком и именно
— Могу сказать, что для меня было большой честью играть в одной команде с таким мастером. Павел — прекрасный игрок и человек. Он очень многое дал команде, его хоккейное мастерство и лидерские качества несомненно помогали «Автомобилисту». Не знаю, откуда взялись эти слухи, весьма странные. На тренировках все хотели Павлу подражать, и я в том числе. Никаких проблем с ним никогда не возникало и возникнуть не могло. Он абсолютный профессионал.