«Это стояло в приоритете». Найджел Доус — о выборе нового клуба, деньгах и расставании с «Автомобилистом»

Источник: РИА "Новости"

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус прокомментировал подписание контракта с «Ак Барсом» и рассказал о желании выиграть с казанской командой Кубок Гагарина. Его слова приводит Sport24.ru.

О переходе 35-летнего Доуса «Ак Барс» объявил 14 июля. Форвард подписал однолетний контракт и будет заявлен как гражданин Казахстана, чтобы не считаться легионером.

По данным «Спорт-Экспресса», зарплата форварда в «Ак Барсе» составит 60 миллионов рублей за сезон. Для сравнения, в «Автомобилисте», где Доус выступал два года, он зарабатывал 150 миллионов рублей за сезон, что делало его вторым самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ.

— Почему вы выбрали «Ак Барс»?

— Для меня этот выбор был очень легким. Все просто. «Ак Барс» — очень сильная команда. В прошлом сезоне она выиграла Восточную конференцию и у нее были высокие шансы на победу в Кубке Гагарина. В Казани собраны профессиональные тренеры и игроки. Я счастлив, что заключил контракт с «Ак Барсом». Жду не дождусь, когда смогу присоединиться к такой сильной команде.

— Советовались ли вы со Стефаном Да Костой, с которым вместе играли в «Автомобилисте»?

— Да, я разговаривал с ним пару недель назад. Знаю, что он заключил контракт с «Ак Барсом» еще в мае. Но знаете, мне не нужно было много с кем общаться на тему этой команды. Знаю, какого высокого уровня игроки собраны в клубе, так что и сомнений в переходе не было. В КХЛ я много играл против Казани, и эти матчи всегда выходили очень упорными. Надеюсь, мы теперь уже вместе сможем в следующем сезоне побороться за кубок.

— Есть ли у вас проблемы с приездом в Россию в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса?

— Надеюсь, что все вопросы с перелетом и визой решатся быстро. Хочу как можно скорее присоединиться к тренировочному сбору в Казани и начать подготовку к новому сезону.

— Что вы знаете о Дмитрии Квартальнове? Многие считают его очень экспрессивным и эмоциональным тренером.

— Он работает в КХЛ многие годы, у него огромный опыт. Очень рад, что мне наконец-то выпал шанс потренироваться под его руководством. Знаю, что Дмитрий Квартальнов очень требовательный тренер. Но я готов к тяжелой работе и собираюсь выкладываться по максимуму. Важно заслужить его доверие. У «Ак Барса» собралась сильная команда. От меня требуется показывать свою игру и помогать коллективу.

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— Для вас важно, что с нового сезоне вы больше не являетесь легионером в КХЛ?

— Думаю, это облегчило переговоры с российскими клубами. Ведь в этом году много сложностей: и коронавирус, и введение жесткого потолка зарплат. Но сразу скажу, что тот факт, что я больше не являюсь легионером, не повысил мои финансовые запросы. К счастью, я уже заработал немалые деньги в хоккее. Сейчас для меня было самым важным попасть в сильную команду, с которой можно будет побороться за Кубок Гагарина, который я еще не выигрывал в своей карьере.

— Что вы думаете о введении жесткого потолка зарплат в КХЛ? Многие российские хоккеисты не слишком довольным этим.

— Тут нужно отталкиваться от того, что происходит не только в спорте, но и во всем мире. Из-за пандемии миллионы людей потеряли работу, правительства многих стран тратят огромные средства, чтобы поддерживать экономику. В сложившейся ситуации введение потолка зарплат вполне объяснимо. Уверен, что это решение не принималось просто так, а было обосновано какими-то финансовыми показателями. Мы, хоккеисты, вообще счастливчики — занимаемся любимым делом и зарабатываем хорошие деньги. В это же время сейчас многие люди остались без работы и средств к существованию. Считаю, что нам очень повезло.

— Вы были лидером «Автомобилиста» на протяжении двух последних сезонов. Предложил ли вам клуб из Екатеринбурга контракт по окончании чемпионата?

— Нет, после сезона мне сказали, что не будут предлагать новый контракт. Мы выступили не слишком удачно и точно могли показать другой результат. Я был огорчен решением «Автомобилиста», однако понимаю, что команде нужны были какие-то изменения. Я благодарен клубу за два последних года. Но, к сожалению, мы не смогли решить задачу.

— Много ли у вас было предложений из КХЛ перед тем, как вы подписали контракт с «Ак Барсом»?

— Для меня было очень важно оказаться в топ-клубе. Это стояло в приоритете. Поэтому я рассматривал совсем немного предложений. Мой агент вел переговоры с несколькими клубами, но в итоге мы остановились на «Ак Барсе». Считаю, что Казань для меня наилучший вариант.