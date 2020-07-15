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18:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» заключил двухлетний контракт с нападающим Сергеем Калининым

«Трактор» заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два сезона.

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В минувшем сезоне Калинин принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и сделав три результативные передачи. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и не отметился результативными действиями.

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Калинин является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира—2014. 13 июля 2020 года ЦСКА расторг контракт с Сергеем, сделав хоккеиста неограниченно свободным агентом.

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