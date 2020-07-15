«Трактор» заключил двухлетний контракт с нападающим Сергеем Калининым
«Трактор» заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым, сообщается в официальном «твиттере»
«Трактор» заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым, сообщается в официальном «твиттере»
Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два сезона.
В минувшем сезоне Калинин принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и сделав три результативные передачи. В
Калинин является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира—2014. 13 июля 2020 года ЦСКА расторг контракт с Сергеем, сделав хоккеиста неограниченно свободным агентом.