«Трактор» заключил двухлетний контракт с нападающим Сергеем Калининым

Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне Калинин принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и сделав три результативные передачи. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и не отметился результативными действиями.