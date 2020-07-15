Лучший в КХЛ. Как игрок «Барыса» вошел в историю клуба и выиграл номинацию в Лиге

Казахстанский защитник Александр Липин в одном из сезонов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выиграл номинацию по заблокированным броскам и помог «Барысу» пробиться во второй раунд
34-летний хоккеист отыграл в «Барысе» четыре сезона, но «выстрелил» Липин при Эдуарде Занковце. Белорусский специалист доверял защитнику, и на льду он проводил больше времени, чем распиаренный канадец Кэм Баркер. 189-сантиметровый игрок не был результативен (3+12), но его задачей были силовые приемы и заблокированные броски.
По итогам регулярного чемпионата сезона-2016/2017 казахстанец Липин был третьим со 115 заблокированными бросками, а в
Таким образом, казахстанец Липин выиграл не только номинацию по заблокированным броскам в
Топ-5 игроков «Барыса» по заблокированным броскам.
1. Александр Липин (сезон-2016/2017) — 145 бросков.
2. Даррен Диц (сезон-2018/2019) — 91 бросок.
3−4. Майк Ландин (сезон-2014/2015) и Максим Семенов (сезон-2015/2016) — по 82 броска.
5. Кевин Даллмэн (сезон-2016/2017) — 77 бросков (у Семенова с Липиным есть результаты в 78 бросков, но они уже есть в нашем списке).
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