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17:53 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший в КХЛ. Как игрок «Барыса» вошел в историю клуба и выиграл номинацию в Лиге

За столичный клуб он отыграл четыре сезона.
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Казахстанский защитник Александр Липин в одном из сезонов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выиграл номинацию по заблокированным броскам и помог «Барысу» пробиться во второй раунд плей-офф. Об игроке, который хорошо справлялся с ролью второго плана, — в материале корреспондента Vesti.kz.

34-летний хоккеист отыграл в «Барысе» четыре сезона, но «выстрелил» Липин при Эдуарде Занковце. Белорусский специалист доверял защитнику, и на льду он проводил больше времени, чем распиаренный канадец Кэм Баркер. 189-сантиметровый игрок не был результативен (3+12), но его задачей были силовые приемы и заблокированные броски.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2016/2017 казахстанец Липин был третьим со 115 заблокированными бросками, а в плей-офф добавил к ним еще 30. Победитель номинации в «регулярке» Федор Беляков из «Сибири» (141 бросок) в плей-офф не вышел, а другой конкурент, Алексей Семенов из «Витязя», финишировал с результатом 143.

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Таким образом, казахстанец Липин выиграл не только номинацию по заблокированным броскам в плей-офф, но и в общем за сезон. А его результат в 145 заблокированных бросков стал лучшим в истории выступления «Барыса» в КХЛ (Лига ведет учет не с самого начала образования турнира).

Топ-5 игроков «Барыса» по заблокированным броскам.

1. Александр Липин (сезон-2016/2017) — 145 бросков.

2. Даррен Диц (сезон-2018/2019) — 91 бросок.

3−4. Майк Ландин (сезон-2014/2015) и Максим Семенов (сезон-2015/2016) — по 82 броска.

5. Кевин Даллмэн (сезон-2016/2017) — 77 бросков (у Семенова с Липиным есть результаты в 78 бросков, но они уже есть в нашем списке).

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Напомним, перед стартом в КХЛ казахстанский «Барыс» перенес свой тренировочный лагерь из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, а также отменил проведение традиционного Кубка Президента. Старт регулярного чемпионата Лиги намечен на сентябрь, и «Барыс» пока не отказался от участия.

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