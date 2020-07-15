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19:41 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард из НХЛ. Как казахстанский хоккеист стал главным силовиком «Барыса» в КХЛ

Казахстанский форвард Константин Пушкарев «выигрывает» в «Барысе» звание самого агрессивного игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). 182-сантиметровый нападающий два последних сезона проводит вне системы столичного клуба, но так и остается недосягаем для одноклубников. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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В «Барыс» форвард прибыл в 2010 году, до этого он поиграл в «Металлурге» и ЦСКА. Есть у него игровой опыт и в НХЛ: за два сезона он принял участие в 17 встречах, набрав пять (2+3) баллов. За столичную команду Пушкарев сыграл 322 матча и отметился сотней (45+55) очков.

А еще на его счету 447 силовых приемов, а у его ближайшего преследователя защитника Александра Липина, тоже давно покинувшего клуб, 365 удачных действий. Из действующих игроков ближе всех к лидеру Павел Акользин (290) и Даррен Диц (212).

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Последним сезоном Пушкарева в «Барысе» был турнир-2017/2018, когда он совершил 95 силовых приемов, а команда не прошла в плей-офф. Не помогли даже 107 очков от Найджела Доуса и Линдена Вея. Все три игрока выбрали после сезона для продолжения карьеры другие команды.

35-летний Пушкарев три раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира во второстепенных дивизионах, а последним его титулом была победа в чемпионате Латвии. В 2003 году игрока задрафтовал «Лос-Анжелес Кингс», а в Казахстане он стал символом силового хоккея.

Добавим, что ранее было объявлено об отмене Кубка Президента РК в Нур-Султане, где «Барыс» наигрывает состав перед сезоном в КХЛ. Старт регулярного чемпионата лиги намечен на сентябрь. Подготовку к турниру столичный клуб должен был начать во второй половине июля, но подкорректировал даты из-за объявления карантина.

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