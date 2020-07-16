«Из-за Бората друзьям рассказываю, что живем в России». Жена хоккеиста «Барыса» сделала признание о Казахстане
Защитник был натурализован для сборной.
Защитник был натурализован для сборной.
Жена защитника «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Джесси Блэкера рассказала о жизни в
Напомним, защитник, уроженец Канады из
— Тяжело ли приспособиться к тому, чтобы быть женой хоккеиста? Ведь довольно длительное время он играет
— Нет, на самом деле мне все нравится. Так как я из
— О боже мой! С ума сойти!
— Но это никак на связано с Боратом. В защиту Казахстана могу сказать, что мы жили в очень красивом городе, где все было замечательно.
— Как в фильме про Бората?
— Если честно, всем своим друзьям рассказываю, что во время сезона мы живем в России. Потому что как только говорю о Казахстане, они начинают подтрунивать: «О, Борат, Борат». И так происходит постоянно. Но самом деле все не так, как в фильме, — рассказала Мелисса Блэкер на