«Из-за Бората друзьям рассказываю, что живем в России». Жена хоккеиста «Барыса» сделала признание о Казахстане

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Жена защитника «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Джесси Блэкера рассказала о жизни в Нур-Султане, передает «Шайба.kz». Американка Мелисса Блэкер призналась, что стесняется рассказывать своим друзьям, в какой стране они проживают во время сезона.

Напомним, защитник, уроженец Канады из Лас-Вегаса, был натурализован в прошлом году. В «Барысе» будет проводить третий сезон.

— Тяжело ли приспособиться к тому, чтобы быть женой хоккеиста? Ведь довольно длительное время он играет где-то далеко от дома.

— Нет, на самом деле мне все нравится. Так как я из Сан-Диего, вообще ничего не знала о хоккее. Изначально, когда мы с Джесси начали встречаться, я не подписывалась под всем этим. Тогда он играл в Техасе. Это всего в трех часах полета отсюда. Все было легко и просто. Но на следующий год он сказал, что мы отправляемся в Германию. Никогда не думала, что немцы, оказывается, играют в хоккей. Затем он начал выступать в КХЛ, а это уже российская лига. И последние два года мы провели в Казахстане.

— О боже мой! С ума сойти!

— Но это никак на связано с Боратом. В защиту Казахстана могу сказать, что мы жили в очень красивом городе, где все было замечательно.

— Как в фильме про Бората?