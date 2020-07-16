Трямкин подписал новый контракт с «Автомобилистом»
ТАСС, 16 июля. Защитник Никита Трямкин подписал новый контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист», соглашение рассчитано на один год. Об этом сообщает
ТАСС, 16 июля. Защитник Никита Трямкин подписал новый контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист», соглашение рассчитано на один год. Об этом сообщает
Трямкин является воспитанником «Автомобилиста», выступает в КХЛ за команду из Екатеринбурга с сезона-2012/13. В прошедшем сезоне, досрочно прерванном
В 2014 году Трямкин был выбран «Ванкувером» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в третьем раунде под общим 66-м номером. За два сезона в североамериканской лиге в составе «Ванкувера» российский защитник принял участие в 79 матчах, набрав 11 очков (3+8).
В составе сборной России Трямкин стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2014 года.