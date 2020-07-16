Трямкин подписал новый контракт с «Автомобилистом»

Трямкин является воспитанником «Автомобилиста», выступает в КХЛ за команду из Екатеринбурга с сезона-2012/13. В прошедшем сезоне, досрочно прерванном из-за пандемии, 25-летний защитник провел 58 игр в регулярном чемпионате, набрав 11 очков (2 шайбы + 9 передач), а также сыграл в пяти матчах плей-офф, в которых сделал две результативные передачи. Всего в КХЛ Трямкин принял участие в 373 играх, набрав 80 очков (23 + 57).