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15:08 (мск), источник: ТАСС

Трямкин подписал новый контракт с «Автомобилистом»

ТАСС, 16 июля. Защитник Никита Трямкин подписал новый контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист», соглашение рассчитано на один год. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

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Трямкин является воспитанником «Автомобилиста», выступает в КХЛ за команду из Екатеринбурга с сезона-2012/13. В прошедшем сезоне, досрочно прерванном из-за пандемии, 25-летний защитник провел 58 игр в регулярном чемпионате, набрав 11 очков (2 шайбы + 9 передач), а также сыграл в пяти матчах плей-офф, в которых сделал две результативные передачи. Всего в КХЛ Трямкин принял участие в 373 играх, набрав 80 очков (23 + 57).

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2014 году Трямкин был выбран «Ванкувером» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в третьем раунде под общим 66-м номером. За два сезона в североамериканской лиге в составе «Ванкувера» российский защитник принял участие в 79 матчах, набрав 11 очков (3+8).

В составе сборной России Трямкин стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2014 года.

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