У хоккеиста «Авангарда» Шумакова обнаружили коронавирус

«У Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция. В тренировочном процессе он участия не принимал. Сейчас он изолирован от команды и находится на связи с медслужбой клуба, — сказал Волков. — Самочувствие хоккеиста хорошее. Сама команда продолжает работать на “Арене Балашиха” и жить в изоляции в отеле около стадиона».

«Авангард» начал подготовку к сезону 16 июля. Также отмечается, что в рамках углубленного медицинского обследования у нескольких молодых игроков «Авангарда» выявлены ограничения на физическую нагрузку. Хоккеисты прошли дополнительное обследование, некоторые из них приступили к работе в общей группе, остальные присоединятся к тренировкам с командой позднее.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0d8f966b45b56c999c48" data-vnd="0d8f966b45b56c999c48" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0d8f966b45b56c999c48" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе «Авангарда» в минувшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, 27-летний Шумаков провел 58 игр в регулярном чемпионате, набрав 41 очко (17 шайб + 24 передачи), а также в шести играх плей-офф набрал 7 очков (3 + 4). Помимо омского клуба, нападающий выступал в КХЛ за московский ЦСКА и новосибирскую «Сибирь». В общей сложности в лиге он провел 436 матчей, набрав 247 очков (119 + 128).