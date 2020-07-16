У хоккеиста «Авангарда» Шумакова обнаружили коронавирус

«У Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция. В тренировочном процессе он участия не принимал. Сейчас он изолирован от команды и находится на связи с медслужбой клуба, — сказал Волков. — Самочувствие хоккеиста хорошее. Сама команда продолжает работать на “Арене Балашиха” и жить в изоляции в отеле около стадиона».
«Авангард» начал подготовку к сезону 16 июля. Также отмечается, что в рамках углубленного медицинского обследования у нескольких молодых игроков «Авангарда» выявлены ограничения на физическую нагрузку. Хоккеисты прошли дополнительное обследование, некоторые из них приступили к работе в общей группе, остальные присоединятся к тренировкам с командой позднее.
В составе «Авангарда» в минувшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, 27-летний Шумаков провел 58 игр в регулярном чемпионате, набрав 41 очко (17 шайб + 24 передачи), а также в шести играх плей-офф набрал 7 очков (3 + 4). Помимо омского клуба, нападающий выступал в КХЛ за московский ЦСКА и новосибирскую «Сибирь». В общей сложности в лиге он провел 436 матчей, набрав 247 очков (119 + 128).
В прошедшем сезоне КХЛ «Авангард» занял третье место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф омский клуб уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом в серии 2−4. Новый сезон КХЛ планируется начать 2 сентября. В настоящее время клубы КХЛ выходят из отпуска, проходят медицинское обследование и начинают подготовку к старту сезона.