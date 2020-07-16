У Шумакова — коронавирус. Это первый случай с игроком в КХЛ, о котором сказали публично

Источник: РИА "Новости"

Шумаков не принимал участие в тренировке «Авангарда»

Практически все команды Континентальной хоккейной лиги уже вышли из отпусков и приступили к первым тренировкам. Это межсезонье является крайне необычным для нашей лиги из-за злосчастного коронавируса. COVID-19 никуда не делся и продолжает портить жизнь хоккеистам и остальным людям. Глядя на составы команд на тренировках журналисты сразу начинают искать отсутствующие фамилии и задаваться вопросом — не связано ли это с коронавирусом?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0d8f966b45b56c999c48" data-vnd="0d8f966b45b56c999c48" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0d8f966b45b56c999c48" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Вчера, 15 мюля, пресс-служба омского «Авангарда» опубликовала сочетания с тренировки команды. В занятии принимало участие 29 хоккеистов, и среди них не было многих лидеров «ястребов». Отсутствие легионеров объяснялось самым банальным образом — иностранцы в это время только садились в самолёт, чтобы вылететь в Россию. В свою очередь отсутствие Сергея Шумакова сразу встревожило болельщиков команды. Российскому форварду никуда лететь не надо было, а получить травму он просто не имел возможности, ведь тренировки только начались.

Всему виной коронавирус

К сожалению, сегодня все худшие опасения быстро подтвердились. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что у нападающего омской команды выявлен коронавирус.



«У нападающего “Авангарда” Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция. В тренировочном процессе он участия не принимал. На данный момент игрок изолирован от команды и находится на постоянной связи с медицинской службой клуба. Самочувствие хоккеиста хорошее. Сама команда продолжает работать на “Арене Балашиха” и жить в изоляции в отеле около стадиона.

Кроме того, в ходе углубленного медицинского обследования у нескольких молодых игроков выявлены ограничения на физическую нагрузку. Хоккеисты прошли дополнительное обследование, часть из них уже приступила к работе в общей группе, остальные присоединятся к команде в ближайшее время», — констатировал Волков.

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Это уже не первый случай в КХЛ, но раньше фамилий не называли

Каждый день в одной Москве, только по официальным данным, выявляют от 530 до 700 новых случаев заражений коронавирусом. Если говорить о всей России, то за день стабильно диагностируют свыше шести тысяч инфицированных. Наивно было думать, что эта напасть минует игроков КХЛ. Буквально недавно президент лиги Алексей Морозов говорил о шести подобных случаях в КХЛ, при этом не раскрывая фамилии хоккеистов. Глава лиги лишь перечислил команды, в которых уже столкнулись с вирусом.

Сегодня Шумаков стал первым хоккеистом, фамилия которого была раскрыта в публичной плоскости. Нам остаётся пожелать Сергею скорейшего выздоровления и возвращения к профессиональной деятельности. А клубам КХЛ нужно адаптироваться к условиям новой реальности. Из-за коронавируса следующий сезон может стать одним из самых непредсказуемых в истории лиги. Вот только радоваться этому абсолютно не приходится.