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16:18 (мск), источник: Чемпионат.com

У Шумакова — коронавирус. Это первый случай с игроком в КХЛ, о котором сказали публично

В лиге уже семь случаев заражений коронавирусом. И это только по официальным данным.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:35 MSK, 16.07
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Инфицировано13 589 273+228 872
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Скончалось584 990+5 444
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Источник: РИА "Новости"

Шумаков не принимал участие в тренировке «Авангарда»

Практически все команды Континентальной хоккейной лиги уже вышли из отпусков и приступили к первым тренировкам. Это межсезонье является крайне необычным для нашей лиги из-за злосчастного коронавируса. COVID-19 никуда не делся и продолжает портить жизнь хоккеистам и остальным людям. Глядя на составы команд на тренировках журналисты сразу начинают искать отсутствующие фамилии и задаваться вопросом — не связано ли это с коронавирусом?

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Вчера, 15 мюля, пресс-служба омского «Авангарда» опубликовала сочетания с тренировки команды. В занятии принимало участие 29 хоккеистов, и среди них не было многих лидеров «ястребов». Отсутствие легионеров объяснялось самым банальным образом — иностранцы в это время только садились в самолёт, чтобы вылететь в Россию. В свою очередь отсутствие Сергея Шумакова сразу встревожило болельщиков команды. Российскому форварду никуда лететь не надо было, а получить травму он просто не имел возможности, ведь тренировки только начались.

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Всему виной коронавирус

К сожалению, сегодня все худшие опасения быстро подтвердились. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что у нападающего омской команды выявлен коронавирус.

«У нападающего “Авангарда” Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция. В тренировочном процессе он участия не принимал. На данный момент игрок изолирован от команды и находится на постоянной связи с медицинской службой клуба. Самочувствие хоккеиста хорошее. Сама команда продолжает работать на “Арене Балашиха” и жить в изоляции в отеле около стадиона.
Кроме того, в ходе углубленного медицинского обследования у нескольких молодых игроков выявлены ограничения на физическую нагрузку. Хоккеисты прошли дополнительное обследование, часть из них уже приступила к работе в общей группе, остальные присоединятся к команде в ближайшее время», — констатировал Волков.

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Это уже не первый случай в КХЛ, но раньше фамилий не называли

Каждый день в одной Москве, только по официальным данным, выявляют от 530 до 700 новых случаев заражений коронавирусом. Если говорить о всей России, то за день стабильно диагностируют свыше шести тысяч инфицированных. Наивно было думать, что эта напасть минует игроков КХЛ. Буквально недавно президент лиги Алексей Морозов говорил о шести подобных случаях в КХЛ, при этом не раскрывая фамилии хоккеистов. Глава лиги лишь перечислил команды, в которых уже столкнулись с вирусом.

Сегодня Шумаков стал первым хоккеистом, фамилия которого была раскрыта в публичной плоскости. Нам остаётся пожелать Сергею скорейшего выздоровления и возвращения к профессиональной деятельности. А клубам КХЛ нужно адаптироваться к условиям новой реальности. Из-за коронавируса следующий сезон может стать одним из самых непредсказуемых в истории лиги. Вот только радоваться этому абсолютно не приходится.

Сергей Емельянов

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