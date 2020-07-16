У Шумакова — коронавирус. Это первый случай с игроком в КХЛ, о котором сказали публично
В лиге уже семь случаев заражений коронавирусом. И это только по официальным данным.
В лиге уже семь случаев заражений коронавирусом. И это только по официальным данным.
Практически все команды Континентальной хоккейной лиги уже вышли из отпусков и приступили к первым тренировкам. Это межсезонье является крайне необычным для нашей лиги
Вчера, 15 мюля,
К сожалению, сегодня все худшие опасения быстро подтвердились. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что у нападающего омской команды выявлен коронавирус.
«У нападающего “Авангарда” Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция. В тренировочном процессе он участия не принимал. На данный момент игрок изолирован от команды и находится на постоянной связи с медицинской службой клуба. Самочувствие хоккеиста хорошее. Сама команда продолжает работать на “Арене Балашиха” и жить в изоляции в отеле около стадиона.
Кроме того, в ходе углубленного медицинского обследования у нескольких молодых игроков выявлены ограничения на физическую нагрузку. Хоккеисты прошли дополнительное обследование, часть из них уже приступила к работе в общей группе, остальные присоединятся к команде в ближайшее время», — констатировал Волков.
Каждый день в одной Москве, только по официальным данным, выявляют от 530 до 700 новых случаев заражений коронавирусом. Если говорить о всей России, то за день стабильно диагностируют свыше шести тысяч инфицированных. Наивно было думать, что эта напасть минует игроков КХЛ. Буквально недавно президент лиги Алексей Морозов говорил о шести подобных случаях в КХЛ, при этом не раскрывая фамилии хоккеистов. Глава лиги лишь перечислил команды, в которых уже столкнулись с вирусом.
Сегодня Шумаков стал первым хоккеистом, фамилия которого была раскрыта в публичной плоскости. Нам остаётся пожелать Сергею скорейшего выздоровления и возвращения к профессиональной деятельности. А клубам КХЛ нужно адаптироваться к условиям новой реальности.
Сергей Емельянов