Ковалев может стать главным тренером «Куньлуня»
Как стало известно «СЭ», канадец Курт Фрэйзер покинет пост главного тренера «Куньлуня».
Как стало известно «СЭ», канадец Курт Фрэйзер покинет пост главного тренера «Куньлуня».
Главный претендент на его мест — входивший в штаб североамериканского специалиста Алексей Ковалев. Меняется и концепция клуба: вместо большего числа легионеров из Канады и США планируется использовать больше российских хоккеистов.
Планируется, что бюджет «Куньлуня» будет уменьшен. Напомним, что