Обойти Доуса и Боченски. Как два капитана страдали за «Барыс»

Источник: РИА "Новости"

Два бывших лидера «Барыса» поставили наивысшую планку сразу, как только лига начала вести учет спровоцированным фолам — в сезоне-2014/15. Сначала Доус собрал 35 нарушений соперников на себе, а через сезон это сделал уже Боченски. Позже форварды продолжали оставаться на ведущих позициях, но результаты свои не превысили.

В группу преследователей входят три действующих игрока — Дастин Бойд (27 фолов), Роман Старченко (24) и Егор Петухов (22). Динамика спровоцированных фолов в последние сезоны резко уменьшилась — возможно, что в ближайшие годы лидеры номинации не упустят своих позиций.

Почему учет спровоцированных фолов важен? Своей активностью игрок заставляет соперника нарушить правила и тот получает штраф. Даже наказание на две минуты, когда твоя команда в большинстве, может перевернуть ход игры.