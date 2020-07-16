Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.08
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
3.08
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
3.08
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
5.08
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
16 июля, источник: Vesti.kz

Обойти Доуса и Боченски. Как два капитана страдали за «Барыс»

Форварды Брэндон Боченски и Найджел Доус стали лидерами «Барыса» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) по спровоцированным фолам. Их ближайшие преследователи начнут новый сезон в составе казахстанской команды и могут изменить ситуацию. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Два бывших лидера «Барыса» поставили наивысшую планку сразу, как только лига начала вести учет спровоцированным фолам — в сезоне-2014/15. Сначала Доус собрал 35 нарушений соперников на себе, а через сезон это сделал уже Боченски. Позже форварды продолжали оставаться на ведущих позициях, но результаты свои не превысили.

Читайте также
Форвард из НХЛ. Как казахстанский хоккеист стал главным силовиком «Барыса» в КХЛ

В группу преследователей входят три действующих игрока — Дастин Бойд (27 фолов), Роман Старченко (24) и Егор Петухов (22). Динамика спровоцированных фолов в последние сезоны резко уменьшилась — возможно, что в ближайшие годы лидеры номинации не упустят своих позиций.

Почему учет спровоцированных фолов важен? Своей активностью игрок заставляет соперника нарушить правила и тот получает штраф. Даже наказание на две минуты, когда твоя команда в большинстве, может перевернуть ход игры.

Напомним, следующий розыгрыш в КХЛ должен стартовать в сентябре — «Барыс» подкорректировал сроки начала тренировочного лагеря.

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Экс-футболист "Кайрата" и сборной Казахстана станет первым новичком клуба КПЛ в летнее окно
«Локомотив» обыграл ЦСКА и обеспечил себе путевку в ЛЧ
«Плакать хочется от несправедливости»: таланты бегут из России
«Ростов» сыграл вничью с «Рубином» и потерял шансы попасть в ЛЧ
Назначен судья на полуфинал Кубка России «Зенит» — «Спартак»
Гол Жоаозиньо с пенальти принес «Динамо» победу в матче с «Уфой»
Туктамышева выложила соблазнительное фото в полотенце
СМИ: Алексей Ковалев претендует на место главного тренера в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь