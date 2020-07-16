«Сочи» подписал контракт с хоккеистом Михайловым

Соглашение с 22-летним игроком рассчитано до конца сезона-2020/21. Последние два сезона Михайлов выступал за новосибирскую «Сибирь», за которую в регулярных чемпионатах провел 93 матча и набрал 33 очка (17 шайб + 16 результативных передач).

В 2018—2019 годах Михайлов на постоянной основе вызывался в состав олимпийской сборной России. В общей сложности он провел за команду 14 матчей, в которых стал автором трех шайб и пяти результативных передач.