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19:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» подписал контракт с хоккеистом Михайловым

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. «Сочи» подписал контракт с нападающим Никитой Михайловым, сообщается на сайте хоккейного клуба.

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Соглашение с 22-летним игроком рассчитано до конца сезона-2020/21. Последние два сезона Михайлов выступал за новосибирскую «Сибирь», за которую в регулярных чемпионатах провел 93 матча и набрал 33 очка (17 шайб + 16 результативных передач).

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В 2018—2019 годах Михайлов на постоянной основе вызывался в состав олимпийской сборной России. В общей сложности он провел за команду 14 матчей, в которых стал автором трех шайб и пяти результативных передач.

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