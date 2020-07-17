Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.08
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
3.08
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
3.08
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
5.08
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
23Фарфан спас «Локо» от поражения
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
12:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Авангард» объявил о переходе Иржи Секача

Как и сообщал «СЭ», «Авангард» подписал контракт с нападающим Иржи Секачем, информирует официальный сайт омичей.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Соглашение с 28-летним чехом рассчитано на один год. Он будет выступать под номером 92.

В прошлом сезоне Секач провел 45 матчей в составе ЦСКА и набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «+12».

— Мы хотели видеть в команде универсального двустороннего форварда, — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков. — Секач отлично работает в атаке, он может и бросить, и сыграть в пас, и продавить соперника на пятачке, и подправить шайбу в ворота. Умеет сыграть в защите, не боится силовой борьбы, великолепно катается и видит площадку. Иржи давно выступает в России, ему не нужно адаптироваться к хоккею КХЛ. Он всегда играл в командах, которые сражались за Кубок Гагарина, знает, что такое рубка плей-офф, и мы верим, что его опыт обязательно пригодится «Авангарду» в новом сезоне.

Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Сделают ли для Ефремова поблажки в колонии... Кокорин рассказал, как к нему относились в лагере
Легкую атлетику в России официально похоронили. Ласицкене может уйти из сборной
Зидан забрал титул. «Реал» стал чемпионом Испании по футболу
Россиянин номинирован на приз лучшему вратарю сезона в НХЛ
Знаменитая драка сборной СССР. Ее вырезали из трансляции
Российская модель рассказала об ухаживаниях чемпиона «Формулы-1»
«Зенит» против «Спартака» и другие: Топ-5 ставок выходных
Зидан стал самым титулованным тренером в истории «Реала»
«Химки» окончательно решили не выходить в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь