ЦСКА объявил о продлении контракта с Максимом Шалуновым

Российский нападающий заключил новое соглашение с «армейцами» на один сезон.



Максим выступает в составе ЦСКА с сезона-2017/2018. За это время он стал обладателем Кубка Гагарина, серебряным призёром чемпионата России и дважды чемпионом России.



В минувшем чемпионате в его активе 25 (14+11) очков в 54 матчах регулярного чемпионата и 2 (1+1) балла в четырёх матчах плей-офф.