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17 июля, источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» приостановил сбор из-за коронавируса

Как стало известно «СЭ», «Спартак» приостановил тренировочный сбор в Новогорске из-за коронавируса.

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Источник: Спорт-Экспресс

В течение последней недели более десяти человек (игроки и персонал команды) в разное время стали положительные тесты на covid-19. Так, о заболевании в своем Instagram сообщил защитник Андрей Зубарев.

Часть заболевших была изолирована у себя дома, часть — в гостинице или на базе в Новогорске. Остальные игроки и тренеры пройдут дополнительное тестирование на коронавирус, после чего будет принято решение о возможности продолжения остановленного сбора.

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