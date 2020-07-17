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17 июля, источник: Спорт РИА Новости

Клуб НХЛ «Филадельфия» отдал форварда Сушко в аренду минскому «Динамо»

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Хоккеист «Филадельфия Флайерз» Максим Сушко продолжит карьеру в минском «Динамо», сообщается в микроблоге клуба НХЛ в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что 21-летний белорусский форвард будет выступать за клуб КХЛ на правах аренды.

Сушко был выбран «Филадельфией» на драфте 2017 года под общим 107-м номером. В минувшем сезоне хоккеист выступал в Американской хоккейной лиге (AHL) за клуб «Лихай Вэлли», в составе которого набрал 21 очко (11шайб + 10 передач) в 53 матчах.

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