Клуб НХЛ «Филадельфия» отдал форварда Сушко в аренду минскому «Динамо»

Отмечается, что 21-летний белорусский форвард будет выступать за клуб КХЛ на правах аренды.

Сушко был выбран «Филадельфией» на драфте 2017 года под общим 107-м номером. В минувшем сезоне хоккеист выступал в Американской хоккейной лиге (AHL) за клуб «Лихай Вэлли», в составе которого набрал 21 очко (11шайб + 10 передач) в 53 матчах.