ХК «Спартак» еще не проводил тренировок после заезда на базу «Новогорск»

«Тренировки хоккеистов еще не начинались, они протестированы 15 июля, до заезда на базу, наше требование — двухдневный анализ. “Спартак” заехал к нам 16 июля вечером с готовыми анализами на БРЦ и антитела, — сказал Доморацкий. — По плану на следующий день приехали специалисты из 85-й больницы ФМБА, которые взяли анализы еще раз, ждем результатов. Если все они будут отрицательными, значит мы допустим их к тренировочному процессу — мы действуем в соответствии с протоколом Роспотребнадзора».