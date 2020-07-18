ХК «Спартак» еще не проводил тренировок после заезда на базу «Новогорск»

В пятницу «Спартак» объявил о приостановке тренировок, так как у нескольких игроков и сотрудников клуба была обнаружена коронавирусная инфекция.
«Тренировки хоккеистов еще не начинались, они протестированы 15 июля, до заезда на базу, наше требование — двухдневный анализ. “Спартак” заехал к нам 16 июля вечером с готовыми анализами на БРЦ и антитела, — сказал Доморацкий. — По плану на следующий день приехали специалисты из 85-й больницы ФМБА, которые взяли анализы еще раз, ждем результатов. Если все они будут отрицательными, значит мы допустим их к тренировочному процессу — мы действуем в соответствии с протоколом Роспотребнадзора».
«Инфекция была обнаружена у игроков до заезда к нам. Сейчас те, кто заехал к нам, сидят на обсервации», — добавил он.
На базе в Новогорске, в частности, тренируются хоккеисты СКА, сборные России по фигурному катанию, дзюдо, водному поло, художественной гимнастике.