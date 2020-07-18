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18 июля, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» определились с игровыми номерами

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новички минского «Динамо», а также некоторые хоккеисты, уже не первый сезон выступающие за дружину Крэйга Вудкрофта, определились с номерами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «зубров».

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Илья Шинкевич будет выступать под восьмым номером. Прежде выступавший под ним Владислав Еременко проведет сезон под 94-м номером. Иван Дроздов взял «десятку». Когда-то под ней играли Андрей Михалев и Мэтт Эллисон.

Александр Когалев предпочел сменить номер. Теперь его джерси будет украшать цифра 47. Когда-то она принадлежала Евгению Ногачеву. Защитник Илья Соловьев взял «двойку», под которым играл в молодежной сборной.

Владимир Алистров решил начать динамовский этап своей карьеры под номером 12. Напомним, что под ним ранее выступал Роб Клинкхаммер. Егор Шарангович выбрал 17-й, а чешский голкипер Доминик Фурх взял 38-й номер. Его коллега по амплуа, молодой вратарь Алексей Колосов предпочел 35-й номер, под которым за «зубров» выступали Андрей Мезин, Степан Горячевских и Кевин Лаланд.

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