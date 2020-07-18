Хоккеисты минского «Динамо» определились с игровыми номерами
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новички минского «Динамо», а также некоторые хоккеисты, уже не первый сезон выступающие за дружину Крэйга Вудкрофта, определились с номерами, сообщили БЕЛТА в
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новички минского «Динамо», а также некоторые хоккеисты, уже не первый сезон выступающие за дружину Крэйга Вудкрофта, определились с номерами, сообщили БЕЛТА в
Илья Шинкевич будет выступать под восьмым номером. Прежде выступавший под ним Владислав Еременко проведет сезон под 94-м номером. Иван Дроздов взял «десятку».
Александр Когалев предпочел сменить номер. Теперь его джерси будет украшать цифра 47.
Владимир Алистров решил начать динамовский этап своей карьеры под номером 12. Напомним, что под ним ранее выступал Роб Клинкхаммер. Егор Шарангович выбрал 17-й, а чешский голкипер Доминик Фурх взял 38-й номер. Его коллега по амплуа, молодой вратарь Алексей Колосов предпочел 35-й номер, под которым за «зубров» выступали Андрей Мезин, Степан Горячевских и Кевин Лаланд.