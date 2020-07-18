Хоккеисты минского «Динамо» определились с игровыми номерами

Илья Шинкевич будет выступать под восьмым номером. Прежде выступавший под ним Владислав Еременко проведет сезон под 94-м номером. Иван Дроздов взял «десятку». Когда-то под ней играли Андрей Михалев и Мэтт Эллисон.

Александр Когалев предпочел сменить номер. Теперь его джерси будет украшать цифра 47. Когда-то она принадлежала Евгению Ногачеву. Защитник Илья Соловьев взял «двойку», под которым играл в молодежной сборной.