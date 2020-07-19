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11:52 (мск), источник: ТАСС

КХЛ представит календарь сезона-2020/21 до конца июля

ТАСС, 19 июля. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на следующей неделе утвердит состав участников сезона-2020/21, после чего состоится презентация календаря. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

КХЛ завершила разработку нескольких вариантов календаря следующего регулярного чемпионата в зависимости от числа участников. После того, как совет директоров КХЛ утвердит состав участников на сезон-2020/21, лига опубликует календарь, он станет известен до конца июля.

Заявочная кампания клубов КХЛ на новый сезон начнется в середине августа. Старт нового сезона запланирован на 2 сентября.

Предыдущий сезон КХЛ был досрочно завершен после первого раунда плей-офф из-за пандемии коронавируса. Лига не стала определять обладателя Кубка Гагарина.

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