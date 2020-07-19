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13:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Что же вы молчите?» В России включили «Барыс» в зону риска для снятия с КХЛ

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко прокомментировал заявление КХЛ о составлении календаря в зависимости от числа участников.

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6.0719.07
Источник: РИА "Новости"

«Итак, Континентальная хоккейная лига завершила разработку нескольких вариантов календаря следующего регулярного чемпионата в зависимости от числа участников. С чего бы это? То есть у вас кто-то еще снимется? Что же вы молчите? А кто именно? Наверное, в зоне риска “Барыс” и “Йокерит”. Никому не понятно, когда “Барыс” вообще начнет тренироваться, а “Йокерит” не хочет играть не в Хельсинки», — приводит слова Шевченко «Шайба.kz».

Напомним, сегодня, 19 июля, стало известно, что КХЛ завершила разработку вариантов календаря на новый сезон. На днях президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с участием «Барыса» в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что казахстанский клуб может пропустить следующий чемпионат из-за ситуации с коронавирусом в стране.

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