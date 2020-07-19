«Что же вы молчите?» В России включили «Барыс» в зону риска для снятия с КХЛ
Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко прокомментировал заявление КХЛ о составлении календаря в зависимости от числа участников.
Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко прокомментировал заявление КХЛ о составлении календаря в зависимости от числа участников.
«Итак, Континентальная хоккейная лига завершила разработку нескольких вариантов календаря следующего регулярного чемпионата в зависимости от числа участников. С чего бы это? То есть у вас
Напомним, сегодня, 19 июля, стало известно, что КХЛ завершила разработку вариантов календаря на новый сезон. На днях президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с участием «Барыса» в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что казахстанский клуб может пропустить следующий чемпионат