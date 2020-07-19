«Что же вы молчите?» В России включили «Барыс» в зону риска для снятия с КХЛ

«Итак, Континентальная хоккейная лига завершила разработку нескольких вариантов календаря следующего регулярного чемпионата в зависимости от числа участников. С чего бы это? То есть у вас кто-то еще снимется? Что же вы молчите? А кто именно? Наверное, в зоне риска “Барыс” и “Йокерит”. Никому не понятно, когда “Барыс” вообще начнет тренироваться, а “Йокерит” не хочет играть не в Хельсинки», — приводит слова Шевченко «Шайба.kz».