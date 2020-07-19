Участник ЧМ по хоккею приглянулся «Барысу»

В прошедшем сезоне 21-летний воспитанник Сатпаева защищал цвета атырауского «Бейбарыса».

В регулярном чемпионате Казахстана он сыграл 57 матчей и набрал шесть (1+5) очков, в пяти играх плей-офф отметился результативной передачей.

Полтора года назад Шинкарецкий выступал на молодежном чемпионате мира в Виктории и Ванкувере, где в шести встречах записал в актив два (0+2) очка.