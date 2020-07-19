Участник ЧМ по хоккею приглянулся «Барысу»
Защитник Евгений Шинкарецкий пройдет просмотр в столичном «Номаде», сообщает «Шайба.kz».
Защитник Евгений Шинкарецкий пройдет просмотр в столичном «Номаде», сообщает «Шайба.kz».
В прошедшем сезоне 21-летний воспитанник Сатпаева защищал цвета атырауского «Бейбарыса».
В регулярном чемпионате Казахстана он сыграл 57 матчей и набрал шесть (1+5) очков, в пяти играх
Полтора года назад Шинкарецкий выступал на молодежном чемпионате мира в Виктории и Ванкувере, где в шести встречах записал в актив два (0+2) очка.
Добавим, что Шинкарецкий с 2017 года находился в системе «Барыса» — выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе «Снежных Барсов».