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13:43 (мск), источник: Vesti.kz

Участник ЧМ по хоккею приглянулся «Барысу»

Защитник Евгений Шинкарецкий пройдет просмотр в столичном «Номаде», сообщает «Шайба.kz».

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В прошедшем сезоне 21-летний воспитанник Сатпаева защищал цвета атырауского «Бейбарыса».

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В регулярном чемпионате Казахстана он сыграл 57 матчей и набрал шесть (1+5) очков, в пяти играх плей-офф отметился результативной передачей.

Полтора года назад Шинкарецкий выступал на молодежном чемпионате мира в Виктории и Ванкувере, где в шести встречах записал в актив два (0+2) очка.

Добавим, что Шинкарецкий с 2017 года находился в системе «Барыса» — выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе «Снежных Барсов».

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