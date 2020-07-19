«Скабелка задрал планку». Эксперт предрек «Барысу» проблемы в новом сезоне КХЛ
Эксперт Артем Божко в программе «КХЛ. Лето» рассказал о сложностях, с которыми столкнется казахстанский «Барыс» в новом сезоне. Его слова приводит «Шайба.kz».
Эксперт Артем Божко в программе «КХЛ. Лето» рассказал о сложностях, с которыми столкнется казахстанский «Барыс» в новом сезоне. Его слова приводит «Шайба.kz».
— «Барыс» начинает подготовку к сезону позже остальных, и это может сказаться на старте чемпионата.
Мы знаем, что «Йокерит» тоже достаточно поздно собирается, в конце июля. Но у них практически не изменился состав, ушли всего несколько человек.
К тому же Лаури Марьямяки не первый год работает с командой, для него это будет третий сезон. У финского клуба ситуация иная.
А вот «Барысу» будет тяжело. Не так много