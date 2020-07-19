«Скабелка задрал планку». Эксперт предрек «Барысу» проблемы в новом сезоне КХЛ

Источник: РИА "Новости"

— «Барыс» начинает подготовку к сезону позже остальных, и это может сказаться на старте чемпионата. Все-таки у них новый главный тренер. Я думаю, Юрию Михайлису нужно больше времени, чтобы получше познакомиться с командой и наиграть тактику. В такой ситуации у «Барыса» возникают сложности.

Мы знаем, что «Йокерит» тоже достаточно поздно собирается, в конце июля. Но у них практически не изменился состав, ушли всего несколько человек.

К тому же Лаури Марьямяки не первый год работает с командой, для него это будет третий сезон. У финского клуба ситуация иная.