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16:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Скабелка задрал планку». Эксперт предрек «Барысу» проблемы в новом сезоне КХЛ

Эксперт Артем Божко в программе «КХЛ. Лето» рассказал о сложностях, с которыми столкнется казахстанский «Барыс» в новом сезоне. Его слова приводит «Шайба.kz».

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Источник: РИА "Новости"

— «Барыс» начинает подготовку к сезону позже остальных, и это может сказаться на старте чемпионата. Все-таки у них новый главный тренер. Я думаю, Юрию Михайлису нужно больше времени, чтобы получше познакомиться с командой и наиграть тактику. В такой ситуации у «Барыса» возникают сложности.

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Мы знаем, что «Йокерит» тоже достаточно поздно собирается, в конце июля. Но у них практически не изменился состав, ушли всего несколько человек.

К тому же Лаури Марьямяки не первый год работает с командой, для него это будет третий сезон. У финского клуба ситуация иная.

А вот «Барысу» будет тяжело. Не так много спарринг-партнеров, мало времени на тренировочный процесс. Очень высокие ожидания от команды, потому что Андрей Скабелка задрал планку достаточно высоко. Юрию Михайлису уже с первых матчей, даже товарищеских, надо доказывать, что он не хуже, — считает Божко.

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