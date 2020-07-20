Обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев возглавил китайский клуб КХЛ «Куньлунь»
ТАСС, 20 июля. Алексей Ковалев назначен главным тренером пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщает
ТАСС, 20 июля. Алексей Ковалев назначен главным тренером пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщает
Российский специалист работает в тренерском штабе команды с 2018 года. На посту главного тренера 47-летний россиянин сменил канадца Курта Фрэйзера, подробности соглашения не разглашаются. Ранее Ковалев не занимал аналогичных постов.
Ковалев в 1992 году в составе Объединенной команды стал олимпийским чемпионом, вместе со сборной России завоевал бронзовые медали Олимпиады-2002 и чемпионата мира — 2005. Во взрослом хоккее он дебютировал в составе московского «Динамо», с которым стал двукратным чемпионом СССР.
В 1995 году в составе «Рейнджерс» завоевал Кубок Стэнли, став первым обладателем этого трофея среди россиян наравне с Александром Карповцевым, Сергеем Зубовым и Сергеем Немчиновым. Ковалев является трехкратным участником Матчей всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 1316 игр, набрал 1029 очков (430 шайб и 599 передач) и на данный момент занимает четвертое место в списке самых результативных российских игроков в истории лиги.
Ковалев завершил карьеру хоккеиста в 2017 году в команде второго швейцарского дивизиона «Висп», после чего занял пост генерального директора клуба.
«Куньлунь» в прошедшем сезоне занял 10-е место в Восточной конференции и не смог выйти в