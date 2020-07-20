Обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев возглавил китайский клуб КХЛ «Куньлунь»

Российский специалист работает в тренерском штабе команды с 2018 года. На посту главного тренера 47-летний россиянин сменил канадца Курта Фрэйзера, подробности соглашения не разглашаются. Ранее Ковалев не занимал аналогичных постов.

Ковалев в 1992 году в составе Объединенной команды стал олимпийским чемпионом, вместе со сборной России завоевал бронзовые медали Олимпиады-2002 и чемпионата мира — 2005. Во взрослом хоккее он дебютировал в составе московского «Динамо», с которым стал двукратным чемпионом СССР.

В 1995 году в составе «Рейнджерс» завоевал Кубок Стэнли, став первым обладателем этого трофея среди россиян наравне с Александром Карповцевым, Сергеем Зубовым и Сергеем Немчиновым. Ковалев является трехкратным участником Матчей всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 1316 игр, набрал 1029 очков (430 шайб и 599 передач) и на данный момент занимает четвертое место в списке самых результативных российских игроков в истории лиги.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7698fb5b29560359bd00" data-vnd="7698fb5b29560359bd00" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7698fb5b29560359bd00" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ковалев завершил карьеру хоккеиста в 2017 году в команде второго швейцарского дивизиона «Висп», после чего занял пост генерального директора клуба.