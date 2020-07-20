Календаря КХЛ все еще нет. Несколько клубов могут отвалиться

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Календарь

В воскресенье КХЛ должна была опубликовать календарь будущего сезона, но вместо этого мы получили пресс-релиз. В нем сказано, что прямо сейчас разрабатываются разные варианты, а план на сезон будет представлен до конца месяца. И что самое важное, различные варианты связаны с количеством участников. Как же так? Ведь совсем недавно было сказано, что все 23 клуба допущены до турнира. Какие же еще могут быть варианты?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7698fb5b29560359bd00" data-vnd="7698fb5b29560359bd00" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7698fb5b29560359bd00" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но жизнь вносит коррективы. Всерьез подвисли все зарубежные команды, а особенно «Барыс». Казахстанцы надеются на то, что после 3 августа они начнут работу, и больше никаких проблем в стране не будет. Это весьма смелый прогноз. Проблема даже не в том, что в Астане разрешат тренироваться, а в том, что границы закрыты и их к нужной дате просто могут не открыть. Да если и следить за новостями из этой страны, то есть сомнения, что карантин закончится в начале августа. Представители казахстанского клуба не имеют никаких вариантов с проведением матчей в России и даже не ведут переговоры на этот счет.

Не все понятно и с «Йокеритом». Я уверен, что рижское «Динамо» поедет начинать матчи туда, куда скажут, это лишь формально иностранная команда, а спонсоры у нее российские, но финны со своим мнением. Они хотят начинать дома и все.

Завис и «Амур», хотя там ситуация проще. Новому губернатору надо будет поставить пару подписей на документах, а бюджет уже выделен. Но где этот новый губернатор? Поставит ли он сразу после назначения нужные подписи? И еще один момент из релиза — турнир начинается 2 сентября. КХЛ считает, что у команд полно времени и вопросы с подготовкой — не их проблема.

Переход

Еще один голкипер из КХЛ переезжает в ВХЛ. Вратарь Денис Костин в это межсезонье получил квалификационное предложение от «Авангарда», но не торопился его подписывать. Во-первых, условия были очень скромными. Во-вторых, какой смысл быть в команде, когда там есть Игорь Бобков и Эмиль Гарипов. В-третьих, он уже давно не чувствовал доверия со стороны клуба. В прошлом сезоне, когда травму получил Александр Судницын, Костина подняли, но так и не дали шанса, а затем пригласили Гарипова. Все тогда стало ясно.

Костин долгое время пытался пробиться в основной состав и ближе всего был к своей мечте в сезоне 2015/16, когда провел 17 матчей за клуб. Но затем у него (как и у большинства игроков того состава) возникли трения с тренером Евгением Корноуховым и карьера Дениса пошла резко вниз. Хорошая игра в Высшей лиге не приносила нужного результата. Однажды Костина отдавали в скрытую аренду в «Торпедо», но и там как-то не пошло. И статистика неплохая, и побед больше, чем поражений, но доверия не было, а после сезона от вратаря легко отказались. В прошлом сезоне Костин чаще находился в Ижевске и показал фантастический процент отраженных бросков — 92,5. «Ижсталь» — одна из слабейших команд лиги, по ее воротам бросали очень часто. Этой весной «Авангард» слишком поздно подарил вольную, найти команду уже было тяжело, и Костин перебрался в «Дизель». Пензенцы не работают ни с каким клубом КХЛ, но при этом легко отпускают игроков, если у них появляется предложение. Выберется ли Костин?

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Просмотр

«Витязь», начавший этим летом экономить на всем, пригласил на просмотр сразу нескольких игроков. Выделить стоит Виталия Попова, который оказался не нужен «Автомобилисту». Таким игрокам очень трудно найти работу. Что делают менеджеры? Они смотрят статистику и видят, что у Виталия 0 голов в 35 матчах. После этого их интерес гаснет. Но от Попова никто в Екатеринбурге и не требовал голов. Выйти на меньшинство, остановить лидеров, дать передохнуть ведущим игрокам — основная задача хоккеиста при Андрее Мартемьянове. Никто же не смеется над статистикой Андрея Стася и Ильи Каблукова (хотя смеемся, конечно, но не зло), а Попов — хоккеист такого же плана. Просто за плечами Стася и Каблукова — имя, а Виталия, к сожалению, даже в лицо мало кто знает.

На просмотр приглашен защитник Дмитрий Зайцев. В свое время он ездил покорять юниорскую лигу Северной Америки, ничего не добился и вернулся в родной «Металлург». Если в первый год ему доверяли, как лимитчику (16 матчей), то в прошлом сезоне он просидел в Кургане и весной ему предложили самостоятельно устраивать судьбу. Оборона у подольского клуба не фонтан, но Зайцеву придется весьма тяжело, ведь и в «Зауралье» у него не все клеилось.

Но если с Поповым и Зайцевым понятно, то появление еще двух людей удивляет. Илья Зиновьев последние три года сидел в ВХЛ и не выделялся даже в «Челмете», хотя за его спиной 58 матчей в КХЛ за «Трактор» (он тогда был «лимтичиком»). И уж совсем не красит контракт с нападающим Исааком Валицким.

Сразу же в голову приходит мысль, что Игорь Варицкий просто помогает своему другу, пристраивая сына. В прошлом сезоне Исаак сыграл 30 матчей за «Сарыарку», ни разу не забил, к 25 годам у него 99 секунд игры в КХЛ за «Автомобилист». И это при том, что на рынке несколько десятков гораздо более интересных игроков. Ай-ай-ай.