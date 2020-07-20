«Барыс» представил обновленный тренерский штаб

В сезоне-2020/21 помогать новому главному тренеру Юрию Михайлису будут Георгий Верещагин, Александр Шимин, Андрей Шаянов и Александр Ахцигер. Видеоаналитиком остается Сергей Тамбулов.

Ахцигер и Тамбулов работают в тренерском штабе команды с 2008 года, Шимин присоединился к «Барысу» два года назад.

Верещагин ранее был ассистентом Михайлиса в «Номаде», а также в студенческих и молодежных сборных Казахстана.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7698fb5b29560359bd00" data-vnd="7698fb5b29560359bd00" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7698fb5b29560359bd00" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.