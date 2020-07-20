«Барыс» представил обновленный тренерский штаб
ХК «Барыс» завершил формирование тренерского штаба, информирует официальный сайт клуба.
ХК «Барыс» завершил формирование тренерского штаба, информирует официальный сайт клуба.
В сезоне-2020/21 помогать новому главному тренеру Юрию Михайлису будут Георгий Верещагин, Александр Шимин, Андрей Шаянов и Александр Ахцигер. Видеоаналитиком остается Сергей Тамбулов.
Ахцигер и Тамбулов работают в тренерском штабе команды с 2008 года, Шимин присоединился к «Барысу» два года назад.
Верещагин ранее был ассистентом Михайлиса в «Номаде», а также в студенческих и молодежных сборных Казахстана.
Шаянов — заслуженный тренер РФ, специалист IIHF по детскому и юношескому хоккею. Ранее он работал в «Барысе» главным и старшим тренером, в минувшем сезоне входил в тренерский штаб «Снежных Барсов».