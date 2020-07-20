Петерис Скудра возглавил рижский клуб КХЛ «Динамо»

«Совет клуба поручил Петерису Скудре разработать план подготовки команды к новому сезону, а также представить предложения по кандидатам на должность помощников тренера», — говорится в сообщении клуба.

Скудре 47 лет, последним местом работы тренера был челябинский «Трактор», откуда он был уволен в ноябре 2019 года. В качестве главного тренера он дебютировал в апреле 2013 года, возглавив «Торпедо». В нижегородском клубе он проработал до 2018 года, лучшим достижением команды под его руководством является выход во второй раунд плей-офф в сезоне-2015/16.