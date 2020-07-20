Петерис Скудра возглавил рижский клуб КХЛ «Динамо»
ТАСС, 20 июля. Латвийский специалист Петерис Скудра назначен на пост главного тренера рижского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо». Об этом сообщает
ТАСС, 20 июля. Латвийский специалист Петерис Скудра назначен на пост главного тренера рижского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо». Об этом сообщает
О подробностях соглашения не сообщается.
«Совет клуба поручил Петерису Скудре разработать план подготовки команды к новому сезону, а также представить предложения по кандидатам на должность помощников тренера», — говорится в сообщении клуба.
Скудре 47 лет, последним местом работы тренера был челябинский «Трактор», откуда он был уволен в ноябре 2019 года. В качестве главного тренера он дебютировал в апреле 2013 года, возглавив «Торпедо». В нижегородском клубе он проработал до 2018 года, лучшим достижением команды под его руководством является выход во второй раунд
По итогам регулярного чемпионата прошлого сезона КХЛ рижское «Динамо» не смогло выйти в