«Барыс» поедет в Россию? Как КХЛ может помочь клубу из Казахстана

«Барыс» еще не отказывался от участия в КХЛ, но клуб, который еще не начал совместные тренировки из-за карантина, и из плей-офф прошлого сезона выходить не планировал. Конечно, время еще есть, ведь до первого матча почти полтора месяца, а расписание игр обнародуют на этой неделе. Почему это стратегически важно для казахстанской команды?

Во-первых, есть вероятность, что в Нур-Султане «Барысе» не сыграет. Во всяком случае, на старте чемпионата. В стране действуют определенные ограничения, которые к сентябрю могут не снять, а это значит, что есть два выхода. Временно арендовать арену в России или начать турнир длительным выездом на месяц-два, о котором можно попросить лигу.

Во-вторых, возможный переезд важен для тренерского штаба с игроками. Если команда не начнет показывать более-менее достойный результат с первых игр, то вряд ли кто-то будет вникать с какими проблемами столкнулись в клубе, когда готовились к турниру. Если нет достойных условий для закладки игрового фундамента, то зачем играть? Хоккеисты должны понять, что от них зависит судьба тренерского штаба.

В-третьих, имеющие игровую практику хоккеисты сборной Казахстана из «Барыса» должны набирать кондиции через матчи КХЛ. Но есть еще момент. С одной стороны, конечно, КХЛ не стала тем импульсом, который бы помог взрастить новых сильных исполнителей на новый «Барыс». Впереди уже 13 сезон турнира. С другой, альтернативы лиге нет, и расти негде.

Таким образом, три пути развития ситуации. Наилучший — когда «Барыс» играет на своей площадке, но без зрителей (для этого должны снять определенные ограничения, что не выглядит реальным). Оптимальный — клуб перебирается в Россию и играет там весь сезон, как дома (не нужно пересекать границу и сидеть на карантине). И вероятный — когда «Барыс» начинает турнир в разъездах, ожидая подходящего момента для возвращения. Для последнего в Казахстане должен завершится карантин, а ситуация с пандемией — значительно улучшиться.