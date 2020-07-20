Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.08
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
3.08
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
3.08
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
5.08
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
20:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» поедет в Россию? Как КХЛ может помочь клубу из Казахстана

Казахстанский клуб «Барыс» может начать выступление в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в России. Речь идет если не о переезде команды, а об удобном календаре турнира, который презентуют на этой неделе. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх

«Барыс» еще не отказывался от участия в КХЛ, но клуб, который еще не начал совместные тренировки из-за карантина, и из плей-офф прошлого сезона выходить не планировал. Конечно, время еще есть, ведь до первого матча почти полтора месяца, а расписание игр обнародуют на этой неделе. Почему это стратегически важно для казахстанской команды?

Во-первых, есть вероятность, что в Нур-Султане «Барысе» не сыграет. Во всяком случае, на старте чемпионата. В стране действуют определенные ограничения, которые к сентябрю могут не снять, а это значит, что есть два выхода. Временно арендовать арену в России или начать турнир длительным выездом на месяц-два, о котором можно попросить лигу.

Во-вторых, возможный переезд важен для тренерского штаба с игроками. Если команда не начнет показывать более-менее достойный результат с первых игр, то вряд ли кто-то будет вникать с какими проблемами столкнулись в клубе, когда готовились к турниру. Если нет достойных условий для закладки игрового фундамента, то зачем играть? Хоккеисты должны понять, что от них зависит судьба тренерского штаба.

В-третьих, имеющие игровую практику хоккеисты сборной Казахстана из «Барыса» должны набирать кондиции через матчи КХЛ. Но есть еще момент. С одной стороны, конечно, КХЛ не стала тем импульсом, который бы помог взрастить новых сильных исполнителей на новый «Барыс». Впереди уже 13 сезон турнира. С другой, альтернативы лиге нет, и расти негде.

Таким образом, три пути развития ситуации. Наилучший — когда «Барыс» играет на своей площадке, но без зрителей (для этого должны снять определенные ограничения, что не выглядит реальным). Оптимальный — клуб перебирается в Россию и играет там весь сезон, как дома (не нужно пересекать границу и сидеть на карантине). И вероятный — когда «Барыс» начинает турнир в разъездах, ожидая подходящего момента для возвращения. Для последнего в Казахстане должен завершится карантин, а ситуация с пандемией — значительно улучшиться.

Напомним, что не только «Барыс» может перебраться в Россию — в похожей ситуации финский «Йокерит» и рижское «Динамо», а китайский «Куньлунь» уже объявил, что проведет сезон в Подмосковье.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Баскетболисты "Астаны" узнали календарь матчей нового сезона Единой лиги ВТБ
Ученики против учителей. Определились финалисты Кубка России
Юрий Семин поздравил игроков и болельщиков «Локомотива»
Мостовой оценил выступление «Спартака» в нынешнем сезоне
Американский боец назвал Яна «бумажным чемпионом»
Описан приезд Мохаммеда Али в СССР
Медведев после победы над «Спартаком»: Смотри на табло, дурашка
В «Оренбурге» сообщили об уходе главного тренера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь