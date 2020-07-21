Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.08
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
3.08
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
3.08
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
5.08
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
17ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»
43«Спартак» дважды вел в счете, но проиграл «Тамбову»
14:31 (мск), источник: БЕЛТА

Шведский хоккеист Адам Альмквист стал игроком минского «Динамо»

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский хоккеист Адам Альмквист стал игроком минского «Динамо». Соглашение с защитником рассчитано на один год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичной команды.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Адам Альмквист — воспитанник шведского клуба ХВ-71. В 2009 году был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ. В сильнейшей лиге мира он провел всего два матча. Основные достижения хоккеиста связаны с выступлением в АХЛ. В этой лиге он сыграл 166 матчей, набрал 94 (13+77) очка и стал обладателем Кубка Колдера — главного трофея АХЛ.

Предыдущий сезон в КХЛ швед провел в рядах «Адмирала». За дальневосточную дружину скандинав провел 58 матчей и отметился 26 (8+18) результативными баллами. Кроме того, в карьере Адама Альмквиста значится выступление за еще один клуб КХЛ — «Северсталь» — в сезоне-2014/15.

 Гороскоп на май 2020
Не уйдешь! Заядлый рыбак не собирается просто так отдавать свою добычу - ви
Главные расклады перед последним туром РПЛ
Сразу семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на COVID
Источник: «Зенит» готов заплатить 9 миллионов фунтов за хорвата
Кокорин хочет получать миллионы евро по новому контракту
Нурмагомедов не выступит 19 сентября на турнире UFC
Быстров назвал позором игру «Спартака» в матче с «Зенитом»
Пеп отыграется на аутсайдере: прогноз на матч «Уотфорд» — «Сити»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь