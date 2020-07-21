Шведский хоккеист Адам Альмквист стал игроком минского «Динамо»
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский хоккеист Адам Альмквист стал игроком минского «Динамо». Соглашение с защитником рассчитано на один год, сообщили БЕЛТА в
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский хоккеист Адам Альмквист стал игроком минского «Динамо». Соглашение с защитником рассчитано на один год, сообщили БЕЛТА в
Адам Альмквист — воспитанник шведского клуба ХВ-71. В 2009 году был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ. В сильнейшей лиге мира он провел всего два матча. Основные достижения хоккеиста связаны с выступлением в АХЛ. В этой лиге он сыграл 166 матчей, набрал 94 (13+77) очка и стал обладателем Кубка Колдера — главного трофея АХЛ.
Предыдущий сезон в КХЛ швед провел в рядах «Адмирала». За дальневосточную дружину скандинав провел 58 матчей и отметился 26 (8+18) результативными баллами. Кроме того, в карьере Адама Альмквиста значится выступление за еще один клуб КХЛ — «Северсталь» — в сезоне-2014/15.