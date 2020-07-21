Шведский хоккеист Адам Альмквист стал игроком минского «Динамо»

Адам Альмквист — воспитанник шведского клуба ХВ-71. В 2009 году был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ. В сильнейшей лиге мира он провел всего два матча. Основные достижения хоккеиста связаны с выступлением в АХЛ. В этой лиге он сыграл 166 матчей, набрал 94 (13+77) очка и стал обладателем Кубка Колдера — главного трофея АХЛ.