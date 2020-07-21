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14:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Авангарде» выявлено 20 случаев заражения коронавирусом

Генеральный директор «Авангарда» Алексей Волков сообщил о случаях заражения коронавирусом в команде.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее «СЭ» сообщал о том, что более 10 хоккеистов омского клуба сдали положительные тесты на наличие инфекции.

— С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус, — приводит пресс-служба омичей слова Волкова. — Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала. Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет. Отмечу, что подтвержденными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведет Роспотребнадзор. За состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба. Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки.

С 4 по 9 августа планировалось участие «Авангарда» в предсезонном турнире в Сочи.

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