В «Авангарде» выявлено 20 случаев заражения коронавирусом

— С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус, — приводит пресс-служба омичей слова Волкова. — Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала. Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет. Отмечу, что подтвержденными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведет Роспотребнадзор. За состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба. Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки.