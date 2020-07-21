В «Авангарде» выявлено 20 случаев заражения коронавирусом
Генеральный директор «Авангарда» Алексей Волков сообщил о случаях заражения коронавирусом в команде.
Генеральный директор «Авангарда» Алексей Волков сообщил о случаях заражения коронавирусом в команде.
Ранее «СЭ» сообщал о том, что более 10 хоккеистов омского клуба сдали положительные тесты на наличие инфекции.
— С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус, — приводит
С 4 по 9 августа планировалось участие «Авангарда» в предсезонном турнире в Сочи.