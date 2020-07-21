Хоккеисты «Спартака» сдали повторный тест на коронавирус
Хоккеисты и тренерский штаб «Спартака» во вторник сдали повторные тесты на коронавирусную инфекцию и ждут результаты, сообщили РИА Новости в
Хоккеисты и тренерский штаб «Спартака» во вторник сдали повторные тесты на коронавирусную инфекцию и ждут результаты, сообщили РИА Новости в
Ранее в воскресенье «Спартак» сообщил, что приостановил тренировочный процесс в Новогорске
«Мы сдали уже два теста (17 и 21 июля), ждем результаты повторного. На первом тесте у всех игроков и тренеров, находящихся в Новогорске, результаты отрицательные», — сообщили в