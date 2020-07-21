Хоккеисты «Спартака» сдали повторный тест на коронавирус

Ранее в воскресенье «Спартак» сообщил, что приостановил тренировочный процесс в Новогорске из-за случаев заражения коронавирусом в команде.

«Мы сдали уже два теста (17 и 21 июля), ждем результаты повторного. На первом тесте у всех игроков и тренеров, находящихся в Новогорске, результаты отрицательные», — сообщили в пресс-службе.