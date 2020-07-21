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14:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты «Спартака» сдали повторный тест на коронавирус

Хоккеисты и тренерский штаб «Спартака» во вторник сдали повторные тесты на коронавирусную инфекцию и ждут результаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в воскресенье «Спартак» сообщил, что приостановил тренировочный процесс в Новогорске из-за случаев заражения коронавирусом в команде.

«Мы сдали уже два теста (17 и 21 июля), ждем результаты повторного. На первом тесте у всех игроков и тренеров, находящихся в Новогорске, результаты отрицательные», — сообщили в пресс-службе.

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