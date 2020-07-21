«Авангард» не сыграет в турнире в Сочи

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее во вторник «Авангард» сообщил о 20 положительных тестах на коронавирус в команде.

«Нам очень жаль, но мы были вынуждены принять такое решение ради безопасности нашей команды в непростой эпидемиологической обстановке, — сказал генеральный менеджер “Авангарда” Алексей Волков. — В Сочи отличные условия, прекрасный дворец, достойные соперники. Мы знаем, как сильно хотели наши болельщики увидеть первые матчи “Авангарда” в межсезонье. Однако в сложившейся ситуации, когда за короткий срок в нашем коллективе были выявлены новые случаи заражения коронавирусом, мы не имеем права ставить под удар весь тренировочный процесс».

«Посоветовавшись с тренерским штабом, мы приняли решение оставить команду в Балашихе в режиме жесткой изоляции, под постоянным контролем медицинской службы с регулярным тестированием. Безопасность хоккеистов и успешная подготовка к сезону — наши главные цели. Надеемся, что наш шаг найдет понимание у организаторов турнира в Сочи и его участников. Желаем удачи и здоровья всем командам, надеемся встретиться на Sochi Hockey Open в следующем году», — добавил Волков.