Семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте московского клуба.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте московского клуба.
«Очередное тестирование во вторник, 21 июля, выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с момента возвращения хоккеистов ЦСКА из отпуска команда в полном составе сдает тесты на коронавирус еженедельно. В ближайшее время московский клуб проведет очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды.