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18:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте московского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Очередное тестирование во вторник, 21 июля, выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента возвращения хоккеистов ЦСКА из отпуска команда в полном составе сдает тесты на коронавирус еженедельно. В ближайшее время московский клуб проведет очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды.

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