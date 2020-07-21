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20:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Снимет все вопросы перед КХЛ». Эксперт высказался о возможном переезде «Барыса» в Россию

Известный российский хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал возможность переезда казахстанского «Барыса» в Россию. По словам эксперта, КХЛ не может указывать клубам, где им проводить домашние матчи.

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Первым в Россию перебазировался китайский «Куньлунь», а будущее «Барыса» определится в ближайшее время. Он вполне может последовать за конкурентов по конференции.

«Сложно сказать. Это ведь клуб принимает решение. Если “Барыс” решит играть в России, то это снимет все вопросы для лиги. КХЛ же сама не может приказать “Барысу” играть все матчи в России. Поэтому, я думаю, что это предмет переговоров клуба и руководства лиги», — считает Вайсфельд.

Отметим, что «Барыс» уже отложил старт тренировочного лагеря с 15 июля на 10 августа из-за карантина в Казахстане. Новый главный тренер Юрий Михайлис уверен, что хоккеисты успеют подготовиться к сезону даже с такой серьезной корректировках в сроках.

Регулярный чемпионат в КХЛ должен стартовать 2 сентября. Казахстанский клуб участвовал во всех 12 розыгрышах турнира и лишь дважды не попадал в плей-офф.

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