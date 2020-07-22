В КХЛ десятки зараженных коронавирусом, команды снимаются с турниров. Причина в пофигизме игроков и честных тестах

Источник: Sport24

11 заболевших в «Спартаке». 20 инфицированных в «Авангарде». Больше десятка игроков с положительным тестом на COVID-19 в системе «Динамо», среди которых есть и хоккеисты основы. Коронавирус с недавних пор шагает не только по стране, но и по клубам КХЛ. А накануне стало известно, что список команд, где есть инфицированные, пополнил ЦСКА. Москвичи даже выступили с официальным заявлением, не назвав при этом имена игроков. Впрочем, инсайдеры раскрыли карты: Юханссон, Кемпе, Окулов, Слепышев, Попов и Телегин ближайшие две недели проведут на карантине.

Согласно рекомендациям КХЛ, раскрывать фамилии зараженных игроков вовсе не обязательно. Публичность остается исключительно на усмотрение клубов и самих игроков. Так, «Авангард» сначала признал, что COVID-19 зафиксирован у Сергея Шумакова, но не стал конкретизировать, кто заболел вслед за форвардом омичей. Спартаковец Андрей Зубарев, к примеру, опубликовал свой диагноз в личном инстаграме. А сколько еще клубов не просто держат в тайне имена заболевших, а вообще скрывают факт положительных тестов среди своих игроков?

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CCr-L0DABZG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Andrey Zubarev (@zubarevandrey28)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-16T02:58:59+00:00">15 Июл 2020 в 7:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На тот момент, пока заражения внутри клубов не носят массового характера, масштабы скрывать еще можно. Говорят об единичных случаях в «Ак Барсе», «Витязе» и «Сочи». По неподтвержденной информации несколько заболевших есть и в СКА. А если учитывать рядовых сотрудников, то в КХЛ может не остаться клубов, которых не затронул коронавирус. И если до недавнего времени положительные тесты на COVID-19 создавали разве что небольшие проблемы в тренировочном процессе, то теперь под угрозой целые предсезонные турниры. «Авангард» уже снялся с Sochi Hockey Open, поставив организаторов в неудобное положение.

Турнир в Сочи в начале августа изначально выглядел затеей насколько амбициозной, настолько и рискованной. Южане, пригласив несколько топ-клубов и молодежную сборную России, на этом не ограничились. Хозяева решили привезти на берег Черного моря и группу ведущих журналистов страны. В условиях пустых трибун репортеры должны стать единственной связующей нитью между командами и болельщиками. А тут еще и солидные спонсоры подтянулись, что в свою очередь обязывает Sochi Hockey Open к медийности. Не слишком ли опрометчиво, учитывая, что клубы КХЛ на пресловутое плато еще не вышли? Но есть у этой затеи и обратная сторона медали. На примере сочинского турнира лига сможет смоделировать ситуации, которые ждут всех нас в сезоне.

Спартак (Москва) Все о команде

То, что предсезонка 2020 года не будет похожа на все предыдущие, стало понятно почти сразу. Некоторые клубы еще рассчитывали выбраться на предсезонные сборы за границу, но вскоре спустились с небес на землю. Отменяются контрольные матчи, команды снимаются с предсезонных турниров. Скомканной подготовка будет и для отдельных игроков. Особенно для тех, кто переболел коронавирусом не бессимптомно, а даже с минимальными осложнениями. При поражении легких тяжелые нагрузки противопоказаны. А это, в свою очередь, значит, что август некоторые хоккеисты потратят не на отработку схем и налаживание связей с партнерами, а на банальное восстановление. Так называемый «летний» хоккей, который характеризует не самое высокое качество игры, зрители будут вынуждены лицезреть в сентябре, а быть может и в октябре.

Откуда вообще в клубах КХЛ столько заболевших? В РПЛ тоже были вспышки, вроде той, из-за которой случился комичный матч «Сочи» — «Ростов», но массовые случаи все равно единичны. Вести о заразившихся доносятся и из НХЛ, но там идет речь о нескольких игроках, но никак не о целых командах, как в случае с «Авангардом». Все это не очень коррелируется и с официальной статистикой по России, которая свидетельствует: в большинстве регионов зафиксирован спад заболеваемости. Особенно в Москве, где снят режим самоизоляции и открыты многие учреждения. На этот счет у нас есть несколько теорий, и главная лежит в области прозрачности.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CC5nAWpjTEI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CC5nAWpjTEI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CC5nAWpjTEI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хоккейный клуб Авангард (@avangard_inside)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-21T10:05:48+00:00">21 Июл 2020 в 3:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Надо понимать, что общероссийская статистика может занижаться по разным причинам. Здесь вам и желание успокоить население, и сама по себе система тестирования, которая не относит к больным пограничных пациентов. К тому же, большинство простых граждан, болеющих бессимптомно, не идут тестироваться. Кому-то это просто не приходит в голову, а других смущает цена: 2−3 тысячи рублей за тест. Есть и другая проблема: даже в процессе болезни врачи зачастую ставят людям диагноз ОРВИ, а при высокой температуре запрещают соответствующее обследование.

И совсем иная ситуация в клубах КХЛ. Тесты для игроков, тренеров и сотрудников регулярны и обязательны. Проводятся они организованно, а оплачиваются по «оптовым» тарифам. А главное, сами клубы заинтересованы в том, чтобы вовремя выявить ковид-положительных и не допустить мини-эпидемии. Подобной позиции придерживаются и руководители крупных компаний вроде «Сбербанка», где делают тесты раз в две неделю, а то и каждые семь дней. Но это скорее исключение из правил. В основной своей массе людям отдают на откуп заботу о своем здоровье. Позволить такое по отношении к своим главным активам — хоккеистам, ни клубы, ни КХЛ не могут.

Авангард (Омск) Все о команде

Впрочем, не стоит исключать и того варианта, что среди хоккеистов много заболевших из-за менталитета спортсменов. Мало кто из здоровых мужиков в возрасте 20−30 лет, переживавших за свою карьеру переломы и другие тяжелые травмы, всерьез воспринимают вирусное заболевание. А уж если наложить такую позицию на старый-добрый русский авось, мы получим то, что имеем. Отнюдь не все игроки до открытия тренировочных лагерей честно соблюдали режим самоизоляции. Достаточно изучить их соцсети и попытаться найти там медицинские маски.

Со стороны может показаться, что происходящее в нашем хоккее — нечто, выбивающееся из общей повестки. Но в действительности, именно нынешняя ситуация с коронавирусом в КХЛ максимально наглядно демонстрирует положение дел во всей стране. И хорошо, что проблемы вскрылись именно сейчас, а не на старте сезона. За месяц с небольшим еще можно навести порядок и подкрутить расхлябанные гайки. А там, глядишь, львиная доля игроков обзаведется иммунитетом, переболев во время предсезонки.