В КХЛ десятки зараженных коронавирусом, команды снимаются с турниров. Причина в пофигизме игроков и честных тестах
Лучше переболеть сейчас, за месяц до старта сезона.
Лучше переболеть сейчас, за месяц до старта сезона.
11 заболевших в «Спартаке». 20 инфицированных в «Авангарде». Больше десятка игроков с положительным тестом на COVID-19 в системе «Динамо», среди которых есть и хоккеисты основы. Коронавирус с недавних пор шагает не только по стране, но и по клубам КХЛ. А накануне стало известно, что список команд, где есть инфицированные, пополнил ЦСКА. Москвичи даже выступили с официальным заявлением, не назвав при этом имена игроков. Впрочем, инсайдеры раскрыли карты: Юханссон, Кемпе, Окулов, Слепышев, Попов и Телегин ближайшие две недели проведут на карантине.
Согласно рекомендациям КХЛ, раскрывать фамилии зараженных игроков вовсе не обязательно. Публичность остается исключительно на усмотрение клубов и самих игроков. Так, «Авангард» сначала признал, что COVID-19 зафиксирован у Сергея Шумакова, но не стал конкретизировать, кто заболел вслед за форвардом омичей. Спартаковец Андрей Зубарев, к примеру, опубликовал свой диагноз в личном инстаграме. А сколько еще клубов не просто держат в тайне имена заболевших, а вообще скрывают факт положительных тестов среди своих игроков?
На тот момент, пока заражения внутри клубов не носят массового характера, масштабы скрывать еще можно. Говорят об единичных случаях в «Ак Барсе», «Витязе» и «Сочи». По неподтвержденной информации несколько заболевших есть и в СКА. А если учитывать рядовых сотрудников, то в КХЛ может не остаться клубов, которых не затронул коронавирус. И если до недавнего времени положительные тесты на COVID-19 создавали разве что небольшие проблемы в тренировочном процессе, то теперь под угрозой целые предсезонные турниры. «Авангард» уже снялся с Sochi Hockey Open, поставив организаторов в неудобное положение.
Турнир в Сочи в начале августа изначально выглядел затеей насколько амбициозной, настолько и рискованной. Южане, пригласив несколько
То, что предсезонка 2020 года не будет похожа на все предыдущие, стало понятно почти сразу. Некоторые клубы еще рассчитывали выбраться на предсезонные сборы за границу, но вскоре спустились с небес на землю. Отменяются контрольные матчи, команды снимаются с предсезонных турниров. Скомканной подготовка будет и для отдельных игроков. Особенно для тех, кто переболел коронавирусом не бессимптомно, а даже с минимальными осложнениями. При поражении легких тяжелые нагрузки противопоказаны. А это, в свою очередь, значит, что август некоторые хоккеисты потратят не на отработку схем и налаживание связей с партнерами, а на банальное восстановление. Так называемый «летний» хоккей, который характеризует не самое высокое качество игры, зрители будут вынуждены лицезреть в сентябре, а быть может и в октябре.
Откуда вообще в клубах КХЛ столько заболевших? В РПЛ тоже были вспышки, вроде той,
Надо понимать, что общероссийская статистика может занижаться по разным причинам. Здесь вам и желание успокоить население, и сама по себе система тестирования, которая не относит к больным пограничных пациентов. К тому же, большинство простых граждан, болеющих бессимптомно, не идут тестироваться.
И совсем иная ситуация в клубах КХЛ. Тесты для игроков, тренеров и сотрудников регулярны и обязательны. Проводятся они организованно, а оплачиваются по «оптовым» тарифам. А главное, сами клубы заинтересованы в том, чтобы вовремя выявить
Впрочем, не стоит исключать и того варианта, что среди хоккеистов много заболевших
Со стороны может показаться, что происходящее в нашем хоккее — нечто, выбивающееся из общей повестки. Но в действительности, именно нынешняя ситуация с коронавирусом в КХЛ максимально наглядно демонстрирует положение дел во всей стране. И хорошо, что проблемы вскрылись именно сейчас, а не на старте сезона. За месяц с небольшим еще можно навести порядок и подкрутить расхлябанные гайки. А там, глядишь, львиная доля игроков обзаведется иммунитетом, переболев во время предсезонки.