В КХЛ заявили, что старт сезона может отложить только резкое ухудшение эпидобстановки

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Начало сезона-2020/21 запланировано на 2 сентября. Во вторник стало известно, что тесты на коронавирус семи игроков ЦСКА, а также 20 игроков и сотрудников омского «Авангарда» дали положительный результат. Также ранее «Спартак» и подмосковный клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Динамо» приостановили проведение тренировок из-за обнаружения коронавируса у игроков и сотрудников команд.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b013829111948297dff5" data-vnd="b013829111948297dff5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b013829111948297dff5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в клубах КХЛ отслеживается медицинским управлением лиги в режиме онлайн. Клубы придерживаются рекомендаций, разработанных КХЛ, и предпринимают необходимые меры профилактики коронавирусной инфекции. Для игроков с подтвержденным положительным анализом на COVID-19 соблюдается карантинный режим, тестирование хоккеистов и других сотрудников клубов проводится на регулярной основе. Клубы оперативно меняют предсезонные планы, исходя из сложившейся ситуации, при этом предсезонная подготовка идет с учетом того, что регулярный чемпионат начнется 2 сентября 2020 года», — сообщили в пресс-службе.

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«Эта дата остается основной для лиги и клубов, с расчетом на нее подготовлен календарь чемпионата. В то же время приоритетом для лиги было и остается здоровье всех участников чемпионата. КХЛ совместно с клубами делает все возможное для того, чтобы не допустить переноса старта регулярного сезона. Только резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в стране может оказать влияние на дату старта», — отметили в лиге.