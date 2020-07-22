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18:27 (мск), источник: ТАСС

В КХЛ заявили, что старт сезона может отложить только резкое ухудшение эпидобстановки

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Только резкое ухудшение эпидемиологической обстановки в России может повлиять на перенос даты начала нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

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Начало сезона-2020/21 запланировано на 2 сентября. Во вторник стало известно, что тесты на коронавирус семи игроков ЦСКА, а также 20 игроков и сотрудников омского «Авангарда» дали положительный результат. Также ранее «Спартак» и подмосковный клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Динамо» приостановили проведение тренировок из-за обнаружения коронавируса у игроков и сотрудников команд.

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«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в клубах КХЛ отслеживается медицинским управлением лиги в режиме онлайн. Клубы придерживаются рекомендаций, разработанных КХЛ, и предпринимают необходимые меры профилактики коронавирусной инфекции. Для игроков с подтвержденным положительным анализом на COVID-19 соблюдается карантинный режим, тестирование хоккеистов и других сотрудников клубов проводится на регулярной основе. Клубы оперативно меняют предсезонные планы, исходя из сложившейся ситуации, при этом предсезонная подготовка идет с учетом того, что регулярный чемпионат начнется 2 сентября 2020 года», — сообщили в пресс-службе.

Континентальная Хоккейная Лига

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«Эта дата остается основной для лиги и клубов, с расчетом на нее подготовлен календарь чемпионата. В то же время приоритетом для лиги было и остается здоровье всех участников чемпионата. КХЛ совместно с клубами делает все возможное для того, чтобы не допустить переноса старта регулярного сезона. Только резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в стране может оказать влияние на дату старта», — отметили в лиге.

Сезон-2019/20 в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Лига решила не определять обладателя Кубка Гагарина. ЦСКА решением Федерации хоккея России по итогам сезона был признан чемпионом России.

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