ЦСКА стал слабее, но его не погубил потолок зарплат. Какими будут «армейцы» в новом сезоне
Всё те же фавориты Кубка Гагарина, хоть и в равных условиях с другими топами.
Всё те же фавориты Кубка Гагарина, хоть и в равных условиях с другими топами.
Московский ЦСКА — один из самых обсуждаемых клубов нынешнего межсезонья КХЛ. Действующие обладатели Кубка Гагарина, награждённые ФХР золотыми медалями чемпионата России в недоигранном турнире-2019/2020, весной окончательно проиграли борьбу против введения/повышения границы жёсткого потолка зарплат и теперь привыкают к новым реалиям.
На первый взгляд может показаться, что ЦСКА сейчас самый проблемный
Но это только на первый взгляд. На самом же деле ЦСКА хоть и просел в качестве и глубине состава, но ничего кардинально страшного с «армейцами» не произошло. Они просто попали в условия, равные с остальными
Но начать стоит не с состава, а с главных людей в любой хоккейной команде. То есть с тренеров. В этом плане ни жёсткий потолок, ни манящая НХЛ не подставили ЦСКА подножку. В начале июня «армейцы» объявили о подписании нового трёхлетнего контракта с наставником команды Игорем Никитиным, и это едва ли не главный успех
У Никитина, на мой взгляд, есть два важнейших качества.
Кстати, вместе с Никитиным «армейцам» удалось сохранить и весь тренерский штаб. Дмитрий Юшкевич, Равиль Якубов, Евгений Корешков, Сергей Наумов, Дмитрий Пирожков. То есть все те люди, которые помогали Никитину делать ЦСКА самой забивной, малопропускающей и бегущей командой лиги, одной из лучших по большинству и меньшинству в КХЛ, остаются на своих местах. Система «армейцев» продолжит работать, и, смею предположить, она сумеет нивелировать эффект от потери главных исполнителей.
Теперь же посмотрим на состав ЦСКА. Начнём с вратарей. Конечно, отъезд Сорокина в «Айлендерс» хоть и ожидаемая, но от того не менее печальная новость для «армейцев». Илья — стабильнейший мастер, обладающий мощным набором лучших качеств голкипера. Он несколько лет обеспечивал
Но с кем же остался ЦСКА? Очевидно, что ставка в команде теперь будет сделана на Ларса Юханссона. Шведский вратарь отыграл в Москве уже три сезона и за это время зарекомендовал себя идеальным бэкапом. Юханссон успешно разгружал Сорокина, его можно было выставить против любого соперника, без боязни, что Ларс не справится. А помните финал Запада в сезоне-2017/2018? Тогда Илья немного «поплыл» в серии со СКА, но вышел Юханссон, выдал несколько фантастических матчей и затащил
Казалось бы, с таким запасным вариантом ЦСКА даже не стоит переживать об уходе Сорокина, однако здесь всё не так просто. Успешность последнего рубежа ЦСКА будет зависеть от того, насколько Юханссон сможет поменять свои психологические настройки.
При этом у Юханссона за спиной уже не будет такого толкового сменщика, каким был он сам. Второй вратарь ЦСКА — Александр Шарыченков. Крупный, небесталанный голкипер, но, как и большинство вратарей средней руки, играющий по настроению. Стабильность и регулярная надёжность — это не про Шарыченкова, хотя надо отметить, что если система игры ЦСКА в обороне будет работать, как раньше, то у Александра могут получиться лучшие статистические цифры в карьере.
Словом, вратарский вопрос в ЦСКА не такой уж и острый, учитывая, как «армейцы» умеют работать в защите, но если Юханссон не справится с новой ролью, то у
На мой взгляд, оборона ЦСКА понесла наименьшие потери среди всех линий по сравнению с прошлым сезоном. Да, ушли Алексей Марченко и Александр Романов, продолжает надеяться на возвращение в НХЛ Никита Нестеров. Но главные столпы «армейской» обороны, самые надёжные, полезные и непроходимые солдаты армии Никитина остались в ЦСКА. Речь о Класе Дальбеке, Богдане Киселевиче и Мэте Робинсоне. Все трое — ключевые лидеры защиты
Таким образом, за количество цемента в обороне ЦСКА в следующем сезоне можно не волноваться, однако есть подозрение, что в плане универсальности защита «армейцев» всё же просела. Марченко и Нестеров были главными по поддержке атаки, и в минувшем сезоне они стали лучшими бомбардирами и снайперами
Ещё один кандидат на роль пакмувера — молодой Дмитрий Саморуков, вернувшийся в родной клуб
В нижних парах обороны у ЦСКА тоже все знакомые лица, вполне устраивающие Никитина. Артём Блажиевский и Михаил Науменков в прошлые годы отлично поддерживали реноме самой надёжной обороны КХЛ, Артём Чмыхов и Никита Макеев давно варятся в «армейской» кухне и знают все необходимые требования. Плюс в ЦСКА вернулся габаритный Кирилл Воробьёв, из «Звезды» будут привлекаться Марсель Ибрагимов и Семён Луговяк. Все последние фамилии совсем не звёздные, но это «армейский» резерв, из которого сильный тренерский штаб ЦСКА может вылепить новых идеальных солдат.
Подытоживая тему обороны нового ЦСКА, скажу, что она останется очень крепкой и надёжной, хотя, возможно, потеряет в атакующих опциях. При этом нельзя забывать, что при Никитине
Потери ЦСКА в атакующем потенциале, конечно, выглядят колоссальными. Шутка ли, «армейцы» лишились ведущей тройки нападения Капризов — Вей — Григоренко (хотя эти парни не всегда играли вместе, но в иерархии форвардов
Но большой катастрофы с нападением у «армейцев» произойти не должно, потому что за спинами Капризова и Григоренко у ЦСКА находились очень талантливые и растущие ребята, уже в прошлом сезоне начинавшие выходить из тени. Сейчас же для них самое время сделать следующий шаг в развитии и взять на себя роль лидеров. Речь в первую очередь об Антоне Слепышеве и Константине Окулове. Первый — снайпер с хорошим голевым чутьём, чувством позиции и незаменимая деталь «армейского» большинства последних лет. Второй — креативный технарь, островок эстетики и нестандартного мышления в несколько механической системе ЦСКА, серьёзно добавивший в мышечной массе и результативности. Мало сомнений в том, что Окулов и Слепышев, станут главными опорами Никитина в построении атакующей модели, да ребята и сами понимают, что уход Капризова и Григоренко — это их шанс выйти на уровень, так сказать, фронтменов «армейцев». Правда, это серьёзный психологический вызов, и принять его будет не легче, чем тому же Юханссону на последнем рубеже.
Растёт смена и в «армейской»
Не самой звёздной, но вполне боеспособной выглядит центральная ось ЦСКА. Помимо Шалунова здесь Марио Кемпе, освоившийся в стане «армейцев» в минувшем чемпионате, а также Андрей Локтионов. Последнего есть большое желание списать после провального сезона в «Магнитке», но есть ощущение, что Локтионов ещё может приносить пользу в системе у сильного специалиста, как это было, например, у Квартальнова в «Локомотиве». К тому же в ЦСКА Андрею не стали убивать мотивацию деньгами, как в «Магнитке», да и «шланговать» у Никитина точно не получится. А светлая голова на плечах и мягкие руки плеймейкера у Локтионова никуда не делись.
Приобретения ЦСКА пока тоже симпатичны только на бумаге, но это извечная проблема для клуба, идущего в сезон с прилично обновлённым составом. Но почему бы в «армейской» команде не заиграть, например, Николаю Голдобину? Молодой ещё нападающий, с блестящей результативностью в АХЛ и желающий доказать «Ванкуверу» и всем остальным свою состоятельность.
Трансфер одногодки Голдобина Владислава Барулина несколько другого ранга, но тоже может выстрелить. Человек постепенно улучшал свою игру в ВХЛ и сейчас уже вырос из скромных штанов «Дизеля». В Пензе Барулин был лучшим бомбардиром, так почему бы в ЦСКА ему не закрепиться для начала хотя бы на уровне третьего звена? А ещё у «армейцев» теперь есть автор лучшего гола прошлого сезона в КХЛ Никита Коростелёв. Виртуозный технарь, которому для счастья не хватает серьёзного подхода к делу. Что ж, в ЦСКА Никиту либо выпестуют, либо отправят
Примерный состав ЦСКА на сезон-2020/2021
Юханссон (Шарыченков)
Киселевич — Робинсон, Голдобин — Кемпе — Слепышев;
Дальбек — Сергеев, Попов — Шалунов — Окулов
Науменков — Саморуков, Мамин — Локтионов — Барулин/Коростелёв
Блажиевский — Чмыхов, Светлаков — Карнаухов/Андронов — Телегин
Резерв (защита): К. Воробьёв, Н. Макеев, М. Ибрагимов, Луговяк
Резерв (нападение): Силаев, Афонасьевский, С. Лапин, Филин, Ртищев, Комиссаров, Соркин, Каницкий
Словом, атаку «армейцев» я бы сейчас охарактеризовал как очень перспективную. В теории здесь есть и лидеры, и подносчики снарядов, и баланс соблюдён. Да и талантливой молодёжи из «Звезды» и «Красной Армии» навалом. При этом понятно, что слишком много «если», а как будет на практике, покажет только сезон. Однако уже сейчас есть уверенность, что ЦСКА, вопреки расхожему мнению, не убил потолок зарплат, и в руках у Никитина и Ко есть хороший материал, чтобы не уронить в следующем чемпионате достоинство действующих обладателей Кубка Гагарина.
Подытоживая, отмечу, что ЦСКА, конечно, стал слабее. Но только относительно самих себя образца последних лет. Если же судить по меркам всей современной КХЛ, у «армейцев» нет никаких причин вываливаться из когорты фаворитов. Да, наверняка мы уже не увидим гегемонии
Остальные фавориты чемпионата, так же как и ЦСКА, пережили разного рода потрясения в межсезонье, и я, допустим, не вижу, в чём прилично обновлённый «Локомотив», или ударившийся в молодёжное направление СКА, или «Динамо» с двумя звеньями имеют преимущество перед «армейцами». Это если говорить только о Западной конференции.
Лев Лукин