ЦСКА стал слабее, но его не погубил потолок зарплат. Какими будут «армейцы» в новом сезоне

Источник: РИА "Новости"

Московский ЦСКА — один из самых обсуждаемых клубов нынешнего межсезонья КХЛ. Действующие обладатели Кубка Гагарина, награждённые ФХР золотыми медалями чемпионата России в недоигранном турнире-2019/2020, весной окончательно проиграли борьбу против введения/повышения границы жёсткого потолка зарплат и теперь привыкают к новым реалиям.



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На первый взгляд может показаться, что ЦСКА сейчас самый проблемный топ-клуб. «Армейцы» потеряли практически всех главных лидеров прошлых лет, новых «бомб» на трансферном рынке не взорвали, да и вообще в межсезонье больше думали о том, как уместиться под потолком, чем о создании нового сильного коллектива.



Но это только на первый взгляд. На самом же деле ЦСКА хоть и просел в качестве и глубине состава, но ничего кардинально страшного с «армейцами» не произошло. Они просто попали в условия, равные с остальными топ-клубами, но по-прежнему остались в числе главных фаворитов КХЛ. И если кто-то думает, что в следующем сезоне ЦСКА, закованный в рамки потолка, перестанет быть мощной силой на Западе КХЛ, то сильно ошибается. Всё-таки красно-синие брали своё не только бюджетом, да и ростер на новый сезон у «армейцев» при ближайшем рассмотрении оказывается вполне боеспособным.

Никитин и его штаб — залог успеха ЦСКА

Но начать стоит не с состава, а с главных людей в любой хоккейной команде. То есть с тренеров. В этом плане ни жёсткий потолок, ни манящая НХЛ не подставили ЦСКА подножку. В начале июня «армейцы» объявили о подписании нового трёхлетнего контракта с наставником команды Игорем Никитиным, и это едва ли не главный успех красно-синих в межсезонье. Никитин — ещё достаточно молодой тренер, но уже обладающий большим авторитетом у игроков. Это умный, жёсткий, требовательный специалист, со своим видением системы игры, которое приносит результат. За последние три сезона Никитин дважды выводил ЦСКА в финал плей-офф, выиграл для «армейцев» долгожданный Кубок Гагарина, а в оборванном прошлом чемпионате имел все шансы повторить успех.

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У Никитина, на мой взгляд, есть два важнейших качества. Во-первых, он знает, как управлять коллективом, не имеет проблем ни с ветеранами, ни с молодыми, ни с россиянами, ни с легионерами, ни со звёздами, ни с работягами. Он умеет доходчиво доносить свои требования до подопечных, и при этом всегда держит дистанцию, не позволяя никому сесть себе на шею. Со стороны это, возможно, отдаёт высокомерием, однако нужно понимать, что ролевая модель «тренер-друг» далеко не всегда даёт результат на длинных временных отрезках. Во-вторых, Никитин не ограничивается накопленными знаниями и опытом и постоянно учится. Ещё будучи игроком, он впитывал всё как губка, и, уверен, даже в роли тренера с титулом Никитин не перестанет прогрессировать и жёстко спрашивать с самого себя. Даже если разобрать игру его ЦСКА, то можно увидеть, что «армейцы» вовсе не бездушная машина с казарменным режимом, стремящаяся перебегать всех соперников. Да, физическая подготовка и выполнение задания стоят во главе угла. Да, зачастую от «армейского» хоккея веет скукой. Но какие вопросы, если это приносит результат? Между прочим, когда нужно, ЦСКА может стать другим — эмоциональным или эстетским, комбинационным или харАктерным. Просто так уж сложилось, что «армейцам» в последние годы, как правило, не было необходимости доставать из себя внутренние резервы, однако и в их наличии сомневаться не приходилось. Никитин — достаточно гибкий тренер, и как раз это мы и должны увидеть в новом сезоне, когда дистанция между ЦСКА и другими соискателями Кубка Гагарина сократится до минимума.

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Кстати, вместе с Никитиным «армейцам» удалось сохранить и весь тренерский штаб. Дмитрий Юшкевич, Равиль Якубов, Евгений Корешков, Сергей Наумов, Дмитрий Пирожков. То есть все те люди, которые помогали Никитину делать ЦСКА самой забивной, малопропускающей и бегущей командой лиги, одной из лучших по большинству и меньшинству в КХЛ, остаются на своих местах. Система «армейцев» продолжит работать, и, смею предположить, она сумеет нивелировать эффект от потери главных исполнителей.

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Справится ли Юханссон с новой ролью?

Теперь же посмотрим на состав ЦСКА. Начнём с вратарей. Конечно, отъезд Сорокина в «Айлендерс» хоть и ожидаемая, но от того не менее печальная новость для «армейцев». Илья — стабильнейший мастер, обладающий мощным набором лучших качеств голкипера. Он несколько лет обеспечивал красно-синим надёжный тыл, но теперь ему нужно расти. Все мы желаем удачи Сорокину в НХЛ и надеемся, что через пару лет ещё одним русским кандидатом на «Везину» будет больше.

Но с кем же остался ЦСКА? Очевидно, что ставка в команде теперь будет сделана на Ларса Юханссона. Шведский вратарь отыграл в Москве уже три сезона и за это время зарекомендовал себя идеальным бэкапом. Юханссон успешно разгружал Сорокина, его можно было выставить против любого соперника, без боязни, что Ларс не справится. А помните финал Запада в сезоне-2017/2018? Тогда Илья немного «поплыл» в серии со СКА, но вышел Юханссон, выдал несколько фантастических матчей и затащил красно-синих в финал Кубка Гагарина.

Интересно, что за всё время выступлений за ЦСКА статистика у Юханссона даже мощнее, чем у Сорокина. «Худшим» для шведа получился прошлый сезон, где он отражал в среднем 93,2% бросков, пропуская 1,4 шайбы за игру.

Казалось бы, с таким запасным вариантом ЦСКА даже не стоит переживать об уходе Сорокина, однако здесь всё не так просто. Успешность последнего рубежа ЦСКА будет зависеть от того, насколько Юханссон сможет поменять свои психологические настройки. Всё-таки играть по 20 матчей в регулярке, осознавая свою теневую роль — это одно. А быть первым вратарём в большом клубе с высокой загрузкой — совсем другое. Сможет ли Юханссон быть также хорош и стабилен в качестве железного первого номера, как был в роли бэкапа? На этот вопрос нам ответит сезон.

При этом у Юханссона за спиной уже не будет такого толкового сменщика, каким был он сам. Второй вратарь ЦСКА — Александр Шарыченков. Крупный, небесталанный голкипер, но, как и большинство вратарей средней руки, играющий по настроению. Стабильность и регулярная надёжность — это не про Шарыченкова, хотя надо отметить, что если система игры ЦСКА в обороне будет работать, как раньше, то у Александра могут получиться лучшие статистические цифры в карьере.



Словом, вратарский вопрос в ЦСКА не такой уж и острый, учитывая, как «армейцы» умеют работать в защите, но если Юханссон не справится с новой ролью, то у красно-синих рано или поздно могут возникнуть неприятности.

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Оборона ЦСКА: всё такая же надёжная, но менее универсальная

На мой взгляд, оборона ЦСКА понесла наименьшие потери среди всех линий по сравнению с прошлым сезоном. Да, ушли Алексей Марченко и Александр Романов, продолжает надеяться на возвращение в НХЛ Никита Нестеров. Но главные столпы «армейской» обороны, самые надёжные, полезные и непроходимые солдаты армии Никитина остались в ЦСКА. Речь о Класе Дальбеке, Богдане Киселевиче и Мэте Робинсоне. Все трое — ключевые лидеры защиты красно-синих, сильные в позиционной игре и силовой борьбе, расторопные на пятачке, труднопобедимые в единоборствах. Они не подвержены травмам, привыкшие к системе Никитина, предполагающей игру с минимумом импровизации и максимумом жёсткой трудовой дисциплины.

Таким образом, за количество цемента в обороне ЦСКА в следующем сезоне можно не волноваться, однако есть подозрение, что в плане универсальности защита «армейцев» всё же просела. Марченко и Нестеров были главными по поддержке атаки, и в минувшем сезоне они стали лучшими бомбардирами и снайперами красно-синих среди дефов. Киселевич и Робинсон, конечно, не махровые домоседы и вперёд ходят с удовольствием (особенно канадец), но всё же бросковой активности у этих парней маловато.

Впрочем, решить проблему недостатка атакующих защитников в ЦСКА могут новички. Например, экс-уфимец Артём Сергеев. Он, конечно, далеко не супербомбардир, но мобильный, достаточно быстрый защитник с правым хватом, которого Никитин сможет задействовать в регулярном подыгрыше.

Ещё один кандидат на роль пакмувера — молодой Дмитрий Саморуков, вернувшийся в родной клуб из-за океана. Мы мало что знаем о Дмитрии во взрослом хоккее, но в позапрошлом сезоне в юниорской Западной хоккейной лиге он на равных соревновался в результативности с нападающими из топ-6. Понятно, что на первых порах в ЦСКА Саморукову вряд ли гарантировано даже место в составе, но если у парня есть потенциал, то зажимать его никто не будет.

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В нижних парах обороны у ЦСКА тоже все знакомые лица, вполне устраивающие Никитина. Артём Блажиевский и Михаил Науменков в прошлые годы отлично поддерживали реноме самой надёжной обороны КХЛ, Артём Чмыхов и Никита Макеев давно варятся в «армейской» кухне и знают все необходимые требования. Плюс в ЦСКА вернулся габаритный Кирилл Воробьёв, из «Звезды» будут привлекаться Марсель Ибрагимов и Семён Луговяк. Все последние фамилии совсем не звёздные, но это «армейский» резерв, из которого сильный тренерский штаб ЦСКА может вылепить новых идеальных солдат.



Подытоживая тему обороны нового ЦСКА, скажу, что она останется очень крепкой и надёжной, хотя, возможно, потеряет в атакующих опциях. При этом нельзя забывать, что при Никитине красно-синий клуб никогда не пользовался большой голевой помощью защитников, а правильно двигать шайбу в чужой зоне хорошо умеют и те, кто есть в обойме. Кроме того, до сих пор не закрыт вопрос с Никитой Нестеровым. Он может ставить перед собой какие угодно цели, но если в ближайшее время у него не возникнет реального варианта за океаном, то он останется в ЦСКА. И тогда защита «армейцев» станет выглядеть вряд ли хуже, чем в прошлом сезоне.

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В атаке у ЦСКА много важных потерь, но не меньше потенциала у новых лидеров

Потери ЦСКА в атакующем потенциале, конечно, выглядят колоссальными. Шутка ли, «армейцы» лишились ведущей тройки нападения Капризов — Вей — Григоренко (хотя эти парни не всегда играли вместе, но в иерархии форвардов красно-синих уверенно занимали места в топ-3), из-за финансового вопроса ЦСКА пришлось расстаться с неплохим ролевиком Сергеем Калининым, а прогрессирующий Сергей Толчинский был перекуплен «Авангардом».



Но большой катастрофы с нападением у «армейцев» произойти не должно, потому что за спинами Капризова и Григоренко у ЦСКА находились очень талантливые и растущие ребята, уже в прошлом сезоне начинавшие выходить из тени. Сейчас же для них самое время сделать следующий шаг в развитии и взять на себя роль лидеров. Речь в первую очередь об Антоне Слепышеве и Константине Окулове. Первый — снайпер с хорошим голевым чутьём, чувством позиции и незаменимая деталь «армейского» большинства последних лет. Второй — креативный технарь, островок эстетики и нестандартного мышления в несколько механической системе ЦСКА, серьёзно добавивший в мышечной массе и результативности. Мало сомнений в том, что Окулов и Слепышев, станут главными опорами Никитина в построении атакующей модели, да ребята и сами понимают, что уход Капризова и Григоренко — это их шанс выйти на уровень, так сказать, фронтменов «армейцев». Правда, это серьёзный психологический вызов, и принять его будет не легче, чем тому же Юханссону на последнем рубеже.

Для блага ЦСКА достать и преумножить свой потенциал нужно и ряду других хоккеистов. В «армейском» клубе будут ждать ещё большей отдачи от талантливого вингера Максима Мамина, а у его тёзки Шалунова есть отличный шанс продемонстрировать всем подзабытые навыки умного, двустороннего центрфорварда с блестящим кистевым броском.

Растёт смена и в «армейской» энерджи-лайн, где на замену возрастному Сергею Андронову и подверженному травмам Ивану Телегину приходят Андрей Светлаков и Павел Карнаухов.

Не самой звёздной, но вполне боеспособной выглядит центральная ось ЦСКА. Помимо Шалунова здесь Марио Кемпе, освоившийся в стане «армейцев» в минувшем чемпионате, а также Андрей Локтионов. Последнего есть большое желание списать после провального сезона в «Магнитке», но есть ощущение, что Локтионов ещё может приносить пользу в системе у сильного специалиста, как это было, например, у Квартальнова в «Локомотиве». К тому же в ЦСКА Андрею не стали убивать мотивацию деньгами, как в «Магнитке», да и «шланговать» у Никитина точно не получится. А светлая голова на плечах и мягкие руки плеймейкера у Локтионова никуда не делись.



Приобретения ЦСКА пока тоже симпатичны только на бумаге, но это извечная проблема для клуба, идущего в сезон с прилично обновлённым составом. Но почему бы в «армейской» команде не заиграть, например, Николаю Голдобину? Молодой ещё нападающий, с блестящей результативностью в АХЛ и желающий доказать «Ванкуверу» и всем остальным свою состоятельность.

Трансфер одногодки Голдобина Владислава Барулина несколько другого ранга, но тоже может выстрелить. Человек постепенно улучшал свою игру в ВХЛ и сейчас уже вырос из скромных штанов «Дизеля». В Пензе Барулин был лучшим бомбардиром, так почему бы в ЦСКА ему не закрепиться для начала хотя бы на уровне третьего звена? А ещё у «армейцев» теперь есть автор лучшего гола прошлого сезона в КХЛ Никита Коростелёв. Виртуозный технарь, которому для счастья не хватает серьёзного подхода к делу. Что ж, в ЦСКА Никиту либо выпестуют, либо отправят куда-нибудь в другое место.

Примерный состав ЦСКА на сезон-2020/2021

Юханссон (Шарыченков)

Киселевич — Робинсон, Голдобин — Кемпе — Слепышев;

Дальбек — Сергеев, Попов — Шалунов — Окулов

Науменков — Саморуков, Мамин — Локтионов — Барулин/Коростелёв

Блажиевский — Чмыхов, Светлаков — Карнаухов/Андронов — Телегин

Резерв (защита): К. Воробьёв, Н. Макеев, М. Ибрагимов, Луговяк

Резерв (нападение): Силаев, Афонасьевский, С. Лапин, Филин, Ртищев, Комиссаров, Соркин, Каницкий

Словом, атаку «армейцев» я бы сейчас охарактеризовал как очень перспективную. В теории здесь есть и лидеры, и подносчики снарядов, и баланс соблюдён. Да и талантливой молодёжи из «Звезды» и «Красной Армии» навалом. При этом понятно, что слишком много «если», а как будет на практике, покажет только сезон. Однако уже сейчас есть уверенность, что ЦСКА, вопреки расхожему мнению, не убил потолок зарплат, и в руках у Никитина и Ко есть хороший материал, чтобы не уронить в следующем чемпионате достоинство действующих обладателей Кубка Гагарина.



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Подытоживая, отмечу, что ЦСКА, конечно, стал слабее. Но только относительно самих себя образца последних лет. Если же судить по меркам всей современной КХЛ, у «армейцев» нет никаких причин вываливаться из когорты фаворитов. Да, наверняка мы уже не увидим гегемонии красно-синих в регулярке, хотя бы потому, что у ЦСКА значительно укоротилась скамейка. Но, думаю, все «плюшки» за гладкий чемпионат «армейцы» и так уже получили. А так, кто прямо сейчас в КХЛ объективно выглядит сильнее команды Никитина? Ну разве что «Ак Барс», где остался прежний тренер, а и без того мощный состав был точечно усилен.

Остальные фавориты чемпионата, так же как и ЦСКА, пережили разного рода потрясения в межсезонье, и я, допустим, не вижу, в чём прилично обновлённый «Локомотив», или ударившийся в молодёжное направление СКА, или «Динамо» с двумя звеньями имеют преимущество перед «армейцами». Это если говорить только о Западной конференции.

Таким образом, межсезонье ЦСКА вовсе не говорит о том, что московский клуб выходит из большой игры. Зато оно показывает, что все фавориты Кубка Гагарина теперь в равных условиях, и следующий сезон, если его не изнасилует коронавирус, получится самым захватывающим и интригующим за всю историю КХЛ. И это замечательно.