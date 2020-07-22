Выход для «Барыса»? Как в России не заметили игрока сборной Казахстана для КХЛ

В «Барысе» наметилась жесткая иерархия на позиции центрального нападающего, и Шевченко с его опытом игры в этой роли мог бы стать, по предположению россиян, третьим или четвертым форвардом в этой ротации. Лидирующую позицию отводят Линусу Виделлю из Швеции, а далее идет канадский казахстанец Кертис Волк.

За место в третьем звене должны были бы бороться Антон Сагадеев и Шевченко. Но тут упущен один момент. Не был взят в расчет еще один хоккеист сборной Казахстана — Аркадий Шестаков. Возможно, что он не такой габаритный, как Шевченко (182 сантиметров против 195), но повыше Волка (175). Правда, канадец превосходит конкурентов в техническом плане, но у Шестакова хорошая статистика на точке вбрасывания (59,3 процента). Это второй показатель после ушедшего в «Авангард» Корбэна Найта (60,7). Шевченко в КХЛ еще не пробивал и 45 процентов за сезон, а по итогам прошлого сезона оказался только на восьмом месте в команде — 36,8.

Таким образом, если в «Барысе» возникнет необходимость заменить Бойда, то Шестаков с позиции личных достижений смотрится предпочтительнее, чем Шевченко.

Напомним, 34-летний Бойд может продолжить карьеру в «Барысе», если примет предложенный ему клубом контракт на один год. Канадский хоккеист, заигранный за сборную Казахстана, может стать одним из последних, кто придет в столичный клуб в это межсезонье.