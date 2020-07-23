Супергол 19-летнего Буре в чемпионате СССР. Он умудрился забить в падении с острого угла в матче с чемпионом страны

Источник: Sport24

В 2020-м году в это трудно поверить даже с учетом очень серьезных сегодняшних возможностей хоккейного ЦСКА, но факт остается фактом — с 1977-го по 1989-й год «армейцы» выигрывали звание чемпиона СССР 13 раз подряд. Возможно, они так бы и закончили советскую эпоху в статусе непобедимой команды, если бы в конце 80-х русские хоккеисты не начали уезжать в Северную Америку. Красно-синих этот процесс затронул сильнее всего.

Судите сами. Перед сезоном-89/90 бессменный чемпион одновременно лишился Вячеслава Фетисова и Сергея Старикова («Нью-Джерси»), Игоря Ларионова и Владимира Крутова («Ванкувер»), Сергея Макарова («Калгари»). По ходу чемпионата к этой компании присоединился Алексей Касатонов, также отправившийся в «Дэвилз», в итоге ЦСКА полностью потерял одно из величайших звеньев в истории мирового хоккея. На результатах это сказалось незамедлительно — титул достался московскому «Динамо» Владимира Юрзинова.

ЦСКА (Москва) Все о команде

Летом 1990-го проблем у Виктора Тихонова меньше не стало. В Европу уехали Вячеслав Быков и Андрей Хомутов, в Северную Америку — Сергей Федоров. Да, великий тренер уже начал зажигать новых звезд, например, Павла Буре и Валерия Каменского, но этого оказалось недостаточно. Как назло, была изменена система чемпионата, который теперь был разбит на два этапа. Первый из них ЦСКА выиграл, а вот на втором занял только четвертое место, впервые с 1951 года (!) оставшись без медалей первенства страны. Чемпионом снова стало «Динамо».

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Буре, надо полагать, по ходу того сезона мыслями тоже уже был в «Ванкувере», но на его игре это никак не сказывалось. Тройка Павла с Вячеславом Буцаевым и Владимиром Каменским стала обладателем приза «Три бомбардира», учрежденного газетой «Труд» — за два этапа парни набросали 69 шайб. Сам 19-летний форвард занял третье место в бомбардирской гонке чемпионата СССР, набрав 46 очков и уступив только Олегу Знарку из рижского «Динамо» и Рамилю Юлдашеву из киевского «Сокола».

Не обошлось и без суперголов, которыми были украшены все этапы карьеры Русской Ракеты — и советский, и НХЛовский и международный. Одну из самых эффектных шайб Буре забросил в матче, который для его команды стал едва ли не лучшим за весь сезон. 20 ноября ЦСКА на Малой спортивной арене рубился с «Динамо» и на протяжении почти получаса команды не могли порадовать 9000 зрителей голами. Но тут за дело взялся Буре — он получил шайбу от Владимира Малахова в районе красной линии, не заметил двух полевых игроков «Динамо» и без проблем добрался до ворот Михаила Шталенкова. Момент не выглядел особо перспективно, но Павел умудрился пробить лучшего голкипера сезона броском в падении с острого угла. Абсолютный шедевр!

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Через несколько месяцев Буре улетит в Канаду и больше никогда не сыграет за родной клуб. В это трудно поверить, но вернувшись в локаутном сезоне-94/95 Павел наденет свитер команды «Звезды России» и даже форму «Спартака», но не ЦСКА. Впрочем, о великой команде и ее легендарном тренере русский суперснайпер всегда отзывался в самых восторженных тонах: