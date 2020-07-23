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10:53 (мск), источник: Чемпионат.com

20-летний американский форвард Иван Лодня перешёл в минское «Динамо»

20-летний американский форвард Иван Лодня перешёл в минское «Динамо» на правах аренды на сезон-2020/2021, сообщается в «твиттере» хоккейного агента Дэна Мильштейна.

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Источник: РИА "Новости"

В минувшем сезоне Лодня принял участие в 41 матче регулярного чемпионата юниорской хоккейной лиги Онтарио в составе «Ниагары АйсДогз». Иван забросил 27 шайб и сделал 35 результативных передач при показателе полезности «-1» и 22 минутах штрафного времени.

Ранее сообщалось об интересе минского «Динамо» к этому хоккеисту, у которого есть белорусские корни. В 2017 году Лодня году был выбран «Миннесотой Уайлд» в третьем раунде драфта НХЛ. В сезоне-2017/2018 американский форвард провёл шесть матчей в регулярном чемпионата АХЛ за фарм-клуб «Миннесоты».

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