Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.08
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
3.08
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
3.08
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
5.08
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
43«Спартак» дважды вел в счете, но проиграл «Тамбову»
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
13:58 (мск), источник: ТАСС

Хоккейный клуб ЦСКА объявил об отмене предсезонных сборов в Нижегородской области

ТАСС, 23 июля. ЦСКА отказался от проведения тренировочных сборов в Нижегородской области, которые должны были пройти в рамках подготовки команды к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Проведение сборов было запланировано с 25 июля по 7 августа. Отмечается, что вместо этого команда будет тренироваться в Москве. Также отменены товарищеские матчи против нижегородского «Торпедо» и московского «Динамо». При этом ЦСКА планирует принять участие в Кубке мэра Москвы, который пройдет 27—29 августа.

21 июля пресс-служба ЦСКА сообщила, что тесты семи игроков московского клуба на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Отмечалось, что болезнь проходит бессимптомно, все зараженные изолированы и находятся в постоянном контакте с медицинским штабом команды.

Сезон-2019/20 в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Лига решила не определять обладателя Кубка Гагарина. ЦСКА решением Федерации хоккея России по итогам сезона был признан чемпионом России. Старт нового сезона КХЛ запланирован на 2 сентября.

 Майгуров: у французов работают всего 19 человек, а результат во много раз лучше
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Сезон чемпионата России по футболу официально завершен
Овечкин и Панарин: кто из них круче? В Америке не смогли выбрать
Супергол 19-летнего Буре в чемпионате СССР. Он забил в падении
Альварес и Головкин договорились о третьем бое
Муза Большунова: девушка лучшего лыжника на планете (фото)
Бывший тренер «Спартака» возглавил «Вильярреал»
«Краснодар» объявил об уходе Фернандеша
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь