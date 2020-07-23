Хоккейный клуб ЦСКА объявил об отмене предсезонных сборов в Нижегородской области

Проведение сборов было запланировано с 25 июля по 7 августа. Отмечается, что вместо этого команда будет тренироваться в Москве. Также отменены товарищеские матчи против нижегородского «Торпедо» и московского «Динамо». При этом ЦСКА планирует принять участие в Кубке мэра Москвы, который пройдет 27—29 августа .