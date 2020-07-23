В «Авангарде» прошёл совет директоров. Бюджет сокращён на 24%, Сушинский покинул клуб

Также члены совета директоров приняли программу развития молодёжного хоккея и подготовки резерва, представленную директором по развитию молодёжного хоккея Шоном Финном и ассистентом генерального менеджера Игорем Еронко. Согласно программе, уже сейчас определён широкий круг потенциальных молодых игроков системы клуба, которые к сезону-2023/2024 смогут выступать в основе главной команды. В настоящий момент в списке порядка 50 кандидатов. Совет директоров дал поручение Финну и Еронко до 1 сентября подготовить детальную программу развития для каждого игрока.