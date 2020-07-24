Михайлис, Диц или Виделль. Претенденты из «Барыса» на позицию бомбардира в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб «Барыс» в обновленном составе способен бороться за выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а ударной силой должны стать несколько кандидатов на роль первого бомбардира команды. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Мы выбрали пять игроков, которые показывают в Лиге результативную игру и могут обновить личные достижения. Способен за место в нашем списке побороться новобранец Якоб Лилья, но пока неясно, сможет ли дебютант показать высокий результат. Шансы других игроков «Барыса» заметно скромнее.

1. Даррен Диц.

Самый высокооплачиваемый игрок в команде обязан быть ее лидером. За три сезона Диц пробил планку в сто очков, а в новом является главным кандидатом на звание самого результативного игрока в «Барысе». Для этого у него все есть — игровое время, свобода в бросках и умение создавать моменты. Ждем от канадского капитана примерно 45−55 очков за сезон.

2. Линус Виделль.

Опытнейший шведский форвард органично вписался в «Барыс». 25−35 очков — это его средние показатели за турнир, но в обновленном казахстанском клубе он должен быть еще результативнее. Скорее всего, к Виделлю отойдет роль ведущего разыгрывающего, а он способен с помощью партнеров набрать свыше 30 голевых передач. Добавим десять голов — около 40 очков за сезон.

3. Никита Михайлис.

Казахстанский нападающий два сезона подряд набирает больше 30 очков и вполне может сделать следующий шаг. Покорить рубеж в 35−40 очков ему по силам. Один из самых техничных форвардов обновленного «Барыса» может побороться и за звание первого снайпера столичной команды. Если Михайлис покорит планку в 20 забитых голов, то до личного рекорда в Лиге будет рукой подать.

4. Мэтт Фрэттин.

32-летний канадец в позапрошлом сезоне был неудержим, когда на пару с Андре Петерссоном набрал 50 очков и разделил с ним первую позицию в бомбардирском списке. Ждут от Фрэттин похожей производительности и в новом розыгрыше турнира, но он может не оправдать выданные авансы. Но и провала не будет. Ожидаем, что канадец наберет свыше 30 очков.

5. Роман Старченко.

За 12 сезонов в Лиге 34-летний казахстанец набрал больше 300 очков, а в новом турнире должен остаться на своем среднем уровне. Конечно, в отсутствие явных фаворитов Старченко способен взять игру на себя, но вряд ли ему покорится рубеж в 41 очко (лучший результат в КХЛ). 25−30 баллов — вот прогноз.

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Напомним, новый сезон в КХЛ стартует 2 сентября. Примет участие в нем «Барыс» или откажется от такой возможности, зависит от совета директоров. На собрании будет объявлен окончательный список участников и обнародован календарь турнира.

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