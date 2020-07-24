Новичок минского «Динамо» Лодня готов играть за сборную России

Источник: Спорт-Экспресс

— Как долетел?

— Дорога получилась долгой. Летел из Лос-Анжелеса с пересадкой в Амстердаме. Но большую часть перелета спал, так что все нормально. Самое главное, что я на месте и уже начинаю готовиться к работе, — цитирует игрока сайт минчан.

— Когда узнал про интерес со стороны «Динамо»?

— Еще в прошлом году об этом шел разговор. Сейчас все сложилось, рад быть здесь.

— Какие цели ставишь перед собой? Какие ожидания перед сезоном?

— Главное показывать свои лучшие качества и прогрессировать. Переход из юношеского хоккея во взрослый — это всегда большой шаг. Все, что хочу — это много и усердно работать. Хоккей — это командная игра, надо работать на общую победу. Все остальное — голы, набранные очки — придут.

— Можно сказать, что ты приехал на малую родину?

— В каком-то смысле да. До этого не бывал в Белоруссии. У меня есть белорусские корни, мне папа говорил про это. Поэтому я взволнован быть здесь. Уже обратил внимание, что Минск очень красивый город, очень понравился.

— Кого-то знаешь в команде?

— Есть знакомые ребята, с которыми играл. Например, Влад Колячонок, Егор Шарангович. Играл против команды, за которую выступает Максим Сушко.

— Твой дедушка из Гомеля? Может, планируешь съездить туда?

— Да, я слышал про это. Возможно, в будущем съездим туда, когда будет время, думаю, будет интересно и познавательно.

— Есть ли вариант, что будешь играть за сборную Белоруссии?