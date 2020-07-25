Финалист Кубка Гагарина вошел в тренерский штаб «Барыса»

Источник: Reuters

Как сообщает официальный сайт, в «Барысе» Семенов будет отвечать за работу с защитниками.

Уроженец Усть-Каменогорска за свою карьеру провел более 900 игр в Суперлиге России и Континентальной хоккейной лиге.

В 2011-м году стал победителем Азиатских игр в составе сборной Казахстана, а с командой «Атлант» (Мытищи) дошел до финала Кубка Гагарина.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f15aa4476c70f34b48bd" data-vnd="f15aa4476c70f34b48bd" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f15aa4476c70f34b48bd" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

С 2013-го года выступал за «Барыс». В прошлом сезоне Семенов провел 17 матчей, в которых набрал одно (0+1) очко. Также на его счету 13 матчей в составе «Номада», в которых он набрал пять (1+4) очков.

Ранее хоккеист выступал за «Ладу», «Химик» и «Локомотив» из Ярославля.