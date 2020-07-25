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16:42 (мск), источник: Vesti.kz

Финалист Кубка Гагарина вошел в тренерский штаб «Барыса»

Бывший защитник «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Максим Семенов вошел в тренерский штаб столичной команды.

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Источник: Reuters

Как сообщает официальный сайт, в «Барысе» Семенов будет отвечать за работу с защитниками.

Уроженец Усть-Каменогорска за свою карьеру провел более 900 игр в Суперлиге России и Континентальной хоккейной лиге.

В 2011-м году стал победителем Азиатских игр в составе сборной Казахстана, а с командой «Атлант» (Мытищи) дошел до финала Кубка Гагарина.

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С 2013-го года выступал за «Барыс». В прошлом сезоне Семенов провел 17 матчей, в которых набрал одно (0+1) очко. Также на его счету 13 матчей в составе «Номада», в которых он набрал пять (1+4) очков.

Ранее хоккеист выступал за «Ладу», «Химик» и «Локомотив» из Ярославля.

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