Финалист Кубка Гагарина вошел в тренерский штаб «Барыса»
Бывший защитник «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Максим Семенов вошел в тренерский штаб столичной команды.
Бывший защитник «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Максим Семенов вошел в тренерский штаб столичной команды.
Как сообщает официальный сайт, в «Барысе» Семенов будет отвечать за работу с защитниками.
Уроженец
В 2011-м году стал победителем Азиатских игр в составе сборной Казахстана, а с командой «Атлант» (Мытищи) дошел до финала Кубка Гагарина.
С 2013-го года выступал за «Барыс». В прошлом сезоне Семенов провел 17 матчей, в которых набрал одно (0+1) очко. Также на его счету 13 матчей в составе «Номада», в которых он набрал пять (1+4) очков.
Ранее хоккеист выступал за «Ладу», «Химик» и «Локомотив» из Ярославля.
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