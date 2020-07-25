Клинкхаммер вернулся в минское «Динамо»
Нападающий Роб Клинкхаммер подписал однолетний контракт с минским «Динамо».
Нападающий Роб Клинкхаммер подписал однолетний контракт с минским «Динамо».
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
33-летний канадец уже выступал за «Динамо» в сезоне-2016/17 он сыграл в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ и
Хоккеист провел шесть сезонов в НХЛ: за это время он сыграл в 193 матчах, в которых набрал 43 (22+21) очка. Параллельно с этим Клинкхаммер выступал в АХЛ: 423 матча, 236 (96+140) очков.
Три следующих сезона форвард провел в «Ак Барсе» и «Авангарде». В составе казанской команды он сыграл 122 матча, включая
Клинкхаммер — бронзовый призер Олимпиады-2018 в составе сборной Канады.