В хоккейном клубе ЦСКА не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
ТАСС, 26 июля. Очередное тестирование на коронавирусную инфекцию хоккеистов московского ЦСКА не выявило новых случаев заражения в команде. Об этом сообщает
ТАСС, 26 июля. Очередное тестирование на коронавирусную инфекцию хоккеистов московского ЦСКА не выявило новых случаев заражения в команде. Об этом сообщает
21 июля плановое тестирование выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Заразившиеся хоккеисты находятся на самоизоляции и консультируются с медицинским штабом клуба. Болезнь протекает бессимптомно.
На данный момент случаи заражения коронавирусом подтверждены в четырех клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 21 июля
Коронавирусная инфекция была обнаружена у троих игроков московского «Спартака» до начала общего сбора команды, хоккеисты находились на самоизоляции. 10 июля члены клуба прошли тестирование, по итогам которого коронавирус обнаружили у двух хоккеистов и одного члена персонала. Еще одно тестирование было проведено перед началом
Чемпионат КХЛ в сезоне-2019/20 был завершен досрочно