В хоккейном клубе ЦСКА не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

На данный момент случаи заражения коронавирусом подтверждены в четырех клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 21 июля пресс-служба омского «Авангард» сообщила, что тесты на коронавирусную инфекцию 20 игроков и сотрудников клуба дали положительный результат, в частности, заражен нападающий команды Сергей Шумаков. Результаты девяти тестов на коронавирус игроков и сотрудников череповецкой «Северстали» оказались положительными.

Коронавирусная инфекция была обнаружена у троих игроков московского «Спартака» до начала общего сбора команды, хоккеисты находились на самоизоляции. 10 июля члены клуба прошли тестирование, по итогам которого коронавирус обнаружили у двух хоккеистов и одного члена персонала. Еще одно тестирование было проведено перед началом учебно-тренировочного сбора в Новогорске, положительные результаты тестов зафиксировали у шестерых игроков и одного сотрудника клуба, заболевшие были изолированы дома.