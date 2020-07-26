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14:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Хоккей скоро вернётся. Что нужно знать о предсезонных матчах и турнирах в КХЛ

Сроки проведения, календарь и состав участников летних соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

Мы все невероятно соскучились по хоккею и приятно осознавать, что, несмотря на все проблемы, связанные с коронавирусом, этот вид спорта всё же возвращается на площадки КХЛ. Да, видимо, будут серьёзные ограничения по количеству зрителей, а спортсмены продолжат регулярно проходить тестирование, что неизбежно приведёт к новым случаям заболеваний. Хоккей вернётся в не самом привычном виде, ему предстоит пережить ещё много трудностей, прежде чем прийти в обычное состояние, но главное здесь то, что его затянувшийся отпуск заканчивается.

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КХЛ намерена начать новый сезон 2 сентября, и пока непонятно, удастся ли лиге реализовать свои намерения. Календаря чемпионата-2020/2021 ещё нет, но все мы знаем, что любой официальный турнир предваряют контрольные матчи и предсезонные соревнования. И здесь, к счастью, уже есть определённая ясность. В этом году, по понятным причинам, летних турниров меньше, чем обычно, но у большинства из них уже сформировался состав участников и составлено расписание игр. Конечно, коронавирус может помешать и здесь, но мы надеемся, что в августе мы будем как можно меньше слышать о проклятой болезни в хоккейном контексте.

Континентальная Хоккейная Лига

Рассказываем самое важное, что нужно знать о контрольных матчах и турнирах предсезонки КХЛ в 2020 году.

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Контрольные матчи

Первыми из команд КХЛ на лёд в товарищеских матчах должны выйти уже 29 июля «Витязь» и ХК «Сочи». Подольский клуб, который вроде бы решил все свои финансовые проблемы, в этот день сыграет со своим новым фарм-клубом ХК «Рязань», а «леопарды» встретятся с молодёжной сборной России — будущим соперником южан по турниру Sochi Hockey Open.

Ну, а первой контрольной игрой, где встретятся две команды КХЛ, станет поединок 30 июля между «Торпедо» и московским «Динамо». На следующий день состоится татарстанское дерби «Ак Барс» — «Нефтехимик», «Сибирь» в Новосибирске сыграет с «Амуром», а «Витязь» примет «Северсталь».

Всего за конец июля и весь август 17 команд КХЛ сыграют 23 вынесенные предсезонные встречи. Последняя из них, между «Магниткой» и «Трактором», запланирована на 30 августа.

Все контрольные матчи между командами КХЛ (расписание на 26.07.2020)

30 июля, «Торпедо» — «Динамо» М
31 июля, «Ак Барс» — «Нефтехимик»
31 июля, «Сибирь» — «Амур»
31 июля, «Витязь» — «Северсталь»
1 августа, «Ак Барс» — «Нефтехимик»
1 августа, «Сибирь» — «Амур»
2 августа, «Трактор» — «Металлург»
4 августа, «Спартак» — «Северсталь»
5 августа, «Динамо» М — «Витязь»
7 августа, «Витязь» — «Северсталь»
9 августа, «Витязь» — «Амур»
10 августа, «Динамо» М — «Ак Барс»
11 августа, «Динамо» М — «Ак Барс»
13 августа, ЦСКА — «Ак Барс»
13 августа, «Йокерит» — СКА
15 августа, «Динамо» М — «Авангард»
18 августа, ХК «Сочи» — «Витязь»
19 августа, «Авангард» — «Амур»
20 августа, ХК «Сочи» — «Витязь»
20 августа, «Автомобилист» — «Трактор»
21 августа, «Динамо» М — «Амур»
23 августа, «Спартак» — «Амур»
30 августа, «Металлург» — «Трактор»

СКА (Санкт-Петербург)

Первый турнир — Sochi Hockey Open (Сочи)

Сроки проведения: 4—9 августа

Участники: ХК «Сочи», СКА, «Локомотив», Сборная России — U20.

Уже по традиции первым турниром межсезонья станет соревнование в Сочи, которое очень любят как хоккеисты, так и журналисты с болельщиками.

Сбор в столице ОИ-2014 в начале августа — отличная возможность не только окунуться в атмосферу хоккея, но и отдохнуть на черноморском побережье. Впрочем, в этот раз насладиться контрастами сочинского турнира смогут только представители прессы, а вот зрителям, увы, вход будет закрыт.

Sochi Open пройдёт с 4 по 9 августа, в турнире, помимо хозяев, примут участие сборная России U20 (ждём тренерского дебюта Игоря Ларионова), а также «Локомотив» и СКА. Турнир должен был быть ещё более представительным, но «Авангард» вынужденно отказался от поездки в Сочи из-за вспышки коронавируса в клубе.

Металлург (Магнитогорск)

Мемориал имени Ивана Ромазана (Магнитогорск)

Сроки проведения: 10—14 августа

Участники: «Металлург», «Автомобилист», «Амур», «Сибирь»

В Магнитогорске пройдёт традиционный розыгрыш турнира, посвящённого памяти директора ММК Ивана Ромазана. Отметим, что соревнование проходит на домашней площадке «Металлурга» каждый год, начиная с 1992-го.

В середине августа будет крайне любопытно посмотреть на обновлённую «Магнитку», «Автомобилист» с Биллом Питерсом у руля, а также на «Сибирь» и «Амур» — две команды, сумевшие сохранить костяк в межсезонье, но при этом вряд ли ставшие сильнее. Интересно, что год назад победителем турнира стал «Трактор», но в этот раз челябинского коллектива среди участников не оказалось — в эти же сроки подопечные Анвара Гатиятулина будут играть на соревновании в Уфе.

Салават Юлаев (Уфа)

Кубок Республики Башкортостан (Уфа)

Сроки проведения: 10—13 августа

Участники: «Салават Юлаев», «Нефтехимик», «Трактор», «Северсталь»

Спустя год возвращается один из самых престижных и интересных предсезонных турниров — Кубок Республики Башкортостан. Соревнование проводилось в Уфе ежегодно с 1999 по 2018 годы, но прошлым летом розыгрыш не состоялся. Сейчас же на «Уфа-Арене» летом снова будут соревноваться за переходящий кубок, но состав участников на этот раз оказался совсем беззвёздным. Впрочем, это вовсе не говорит о том, что башкирский турнир получится пресным. Здесь вам и «Салават» без Умарка, но с Гранлундом, и собравший симпатичную команду «Трактор», и дерзкая «Северсталь», и загадочный «Нефтехимик».

Ак Барс (Казань)
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Кубок чемпионов (Казань)

Сроки проведения: 19—23 августа

Участники: «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», СКА

В Казани впервые состоится слёт обладателей Кубка Гагарина — самый представительный турнир межсезонья, к которому наверняка будет приковано главное внимание телевидения, прессы и болельщиков. Изначально в столице Татарстана планировалось собрать вообще все клубы, становившиеся обладателями главного трофея КХЛ, но в итоге это соревнование пройдёт без московских чемпионов — «Динамо» и ЦСКА.

Но всё равно в Казани будет на что посмотреть. Это и СКА с Валерием Брагиным и молодёжным курсом, и главный «бумажный» фаворит следующего сезона «Ак Барс», и «Магнитка» с «Салаватом», которые к Кубку чемпионов уже успеют войти в колею после своих домашних турниров.

Сибирь (Новосибирск)

Кубок губернатора Челябинской области (Челябинск)

Сроки проведения: 23—27 августа

Участники: «Трактор», «Автомобилист», «Нефтехимик», «Сибирь», «Локомотив».

Ещё одно летнее соревнование, к которому мы все успели привыкнуть. Кубок губернатора Челябинской области с небольшими перерывами проводится с 2011 года, действующим победителем турнира является «Трактор».

В этот раз хозяевам предстоит помериться силами с уральскими соседями из Екатеринбурга, «Сибирью», «Нефтехимиком» и «Локомотивом». Челябинцам удалось собрать не самый представительный состав, (в прошлые годы на турнире играли «Магнитка», «Салават», «Авангард»), зато в столицу Южного Урала пожалует редкий гость — сильная команда из Западной конференции. Думается, что участие «Локомотива» напрямую связано с фигурой главного тренера «железнодорожников» Андрея Скабелки, до этого работавшего исключительно на Востоке и не раз приезжавшего в августе на челябинский Кубок.

Авангард (Омск)

Турнир имени Николая Пучкова (Санкт-Петербург)

Сроки проведения: 24—28 августа

Участники: «Куньлунь», СКА, «Северсталь», «Торпедо», ХК «Сочи», «Авангард»

Самый массовый турнир лета состоится в Санкт-Петербурге, где в конце августа возьмёт старт мемориал Николая Пучкова — прославленного голкипера ленинградского СКА и сборной СССР.

За главный приз поборются сразу 6 коллективов, это соревнование станет первой большой пробой сил для новоиспечённых мытищинцев из «Куньлуня», «Торпедо» и «Авангарда».

Последние три домашних турнира неизменно выигрывал СКА, а в предыдущие годы «Пучкова» также брал финский «Йокерит». На этот раз «шутов» в Северной столице не будет, но бросить условный вызов «армейцам» должны другие команды. Тем более что для СКА мемориал Пучкова станет аж третьим предсезонным соревнованием.

ЦСКА (Москва)

Кубок мэра (Москва)

Сроки проведения: 27—29 августа

Участники: «Спартак», ЦСКА, «Динамо» М, «Витязь»

Кубок мэра Москвы — хоккейная классика межсезонья. Турнир, фактически закрывающий хоккейное лето и означающий переход к старту нового чемпионата. В этот раз соревнование пройдёт на льду «ЦСКА-Арены», состав участников не претерпел никаких изменений.

Динамо (Москва)

На мэрском кубке мы с удовольствием посмотрим на «Динамо» и её супертройку Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин; на действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА, пережившего отъезд лидеров в КХЛ и введение потолка зарплат; на «Спартак», вступающий во второй, многообещающий год под руководством Олега Знарка, а также на «Витязь», где собралась очень симпатичная и боевая команда.

Итак, игровое межсезонье КХЛ уже совсем рядом. Отметим ещё несколько моментов. Сочинский турнир точно пройдёт без зрителей, а вот что касается других соревнований, то вопрос о присутствии болельщиков на трибунах пока остаётся открытым. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах.

Спартак (Москва)

Также нельзя не указать, что не у всех клубов пока есть чёткий план предсезонной активности. Например, ни одного летнего матча пока не запланировано у «Барыса», который никак не может начать сборы из-за тяжёлой ситуации с коронавирусом в Казахстаном. Непонятно, где, когда и с кем будет играть рижское «Динамо». Лишь одна контрольная игра пока стоит в календаре у «Йокерита», а минское «Динамо», похоже, ограничится участием в «финале четырёх» Кубка Салея, где «зубрам» будут составлять конкуренцию белорусские команды. У иностранных клубов КХЛ определённо больше всех проблем в преддверии нового сезона.

Лев Лукин

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