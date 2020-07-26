Клуб Скабелки близок к подписанию экс-игрока юношеской сборной Казахстана из НХЛ

Накануне стало известно, что «Торонто» решил не включать Коршкова в окончательный состав на квалификационные матчи Кубка Стэнли. Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 1 августа.

Большую часть сезона 24-летний Коршков провел в фарм-клубе «Торонто Марлис», за который набрал 25 (16+9) очков в 44 матчах. В НХЛ россиянин провел единственную игру в феврале, забив «Баффало» в дебюте.

Локомотив (Ярославль) Все о команде

В ближайшее время «Локомотив» официально объявит о переходе Коршкова. В сделке осталось уладить мелкие детали. В ярославском клубе форвард будет играть под руководством нового главного тренера Андрея Скабелки, который ранее два сезона возглавлял «Барыс» и сборную Казахстана.

Отметим, что с 2004 по 2012 год Коршков занимался в школе сатпаевского «Казахмыса», который некоторое время базировался в Караганде. Также он играл за юношескую сборную Казахстана (до 16 лет) на турнирах в Северной Америке, но выступать в официальных матчах не мог из-за отсутствия гражданства.

Дебют Коршкова на взрослом уровне состоялся в сезоне-2011/12, когда он набрал 16 (6+10) очков в 32 матчах за «Барыс-2» в чемпионате Казахстана, но, не получив приглашение от главной команды, форвард отправился в «Локомотив».

Отец Егора — бывший российский и казахстанский защитник Алексей Коршков. С 2004 по 2012 год он играл за «Казахмыс», «Сарыарку» и «Иртыш». В 2007 году Коршков в составе сборной Казахстана выиграл зимнюю Азиаду и стал бронзовым призером чемпионата мира в первом дивизионе.