Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков завершил карьеру
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе хоккейного клуба «Динамо» (Москва) Сергей Коньков объявил о завершении карьеры.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе хоккейного клуба «Динамо» (Москва) Сергей Коньков объявил о завершении карьеры.
«Я принял решение завершить карьеру профессионального хоккеиста. 31 год назад я сделал первые шаги в хоккее, и они предопределили дело моей жизни. 20 сезонов на высшем уровне — много это или мало, не знаю, как есть, так есть. Но могу с уверенностью сказать, что хоккей закалил меня, сделал ответственным, самостоятельным, подталкивал к постоянному росту и познакомил с огромным количеством замечательных людей», — написал Коньков на своей странице в Instagram.
Коньков поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении карьеры, а также сообщил, что не планирует совсем уходить из хоккея.
«Сейчас завершился один этап моей жизни. Но это не означает, что хоккей закончился. Хоккей в моем сердце, и я останусь в хоккее точно. В каком амплуа, пока не знаю. Время покажет», — добавил Коньков.
Коньков, которому 30 мая исполнилось 38 лет, прошлый сезон отыграл в челябинском «Тракторе». Коньков выиграл Кубок Гагарина вместе с московским «Динамо» в 2012 и 2013 годах. Также в КХЛ он выступал за владивостокский «Адмирал», новосибирскую «Сибирь», нижнекамский «Нефтехимик», ярославский «Локомотив». Начинал карьеру Коньков в московских «Крыльях Советов» и ЦСКА.