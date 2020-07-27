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10:03 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок юношеской сборной Казахстана из НХЛ подтвердил переход в команду Скабелки

Также он играл за «Барыс-2».
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Источник: РИА "Новости"

Экс-форвард юношеской сборной Казахстана Егор Коршков в беседе с корреспондентом сайта «Шайба.kz» подтвердил свой переход в «Локомотив».

В ярославском клубе он будет работать под руководством бывшего наставника «Барыса» Андрея Скабелки. Форвард вернется в «Локомотив» на правах годичной аренды.

Накануне стало известно, что «Торонто» решил не включать Коршкова в окончательный состав на квалификационные матчи Кубка Стэнли. Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 1 августа.

Локомотив (Ярославль)

Большую часть сезона 24-летний Коршков провел в фарм-клубе «Торонто Марлис», за который набрал 25 (16+9) очков в 44 матчах. В НХЛ россиянин провел единственную игру в феврале, забив «Баффало» в дебюте.

Отметим, что с 2004 по 2012 год Коршков занимался в школе сатпаевского «Казахмыса», который некоторое время базировался в Караганде. Также он играл за юношескую сборную Казахстана (до 16 лет) на турнирах в Северной Америке, но выступать в официальных матчах не мог из-за отсутствия гражданства.

Дебют Коршкова на взрослом уровне состоялся в сезоне-2011/12, когда он набрал 16 (6+10) очков в 32 матчах за «Барыс-2» в чемпионате Казахстана, но, не получив приглашение от главной команды, форвард отправился в «Локомотив».

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