Экс-игрок юношеской сборной Казахстана из НХЛ подтвердил переход в команду Скабелки

В ярославском клубе он будет работать под руководством бывшего наставника «Барыса» Андрея Скабелки. Форвард вернется в «Локомотив» на правах годичной аренды.
Накануне стало известно, что «Торонто» решил не включать Коршкова в окончательный состав на квалификационные матчи Кубка Стэнли. Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прерванный
Большую часть сезона 24-летний Коршков провел в
Отметим, что с 2004 по 2012 год Коршков занимался в школе сатпаевского «Казахмыса», который некоторое время базировался в Караганде. Также он играл за юношескую сборную Казахстана (до 16 лет) на турнирах в Северной Америке, но выступать в официальных матчах не мог
Дебют Коршкова на взрослом уровне состоялся в сезоне-2011/12, когда он набрал 16 (6+10) очков в 32 матчах за «Барыс-2» в чемпионате Казахстана, но, не получив приглашение от главной команды, форвард отправился в «Локомотив».