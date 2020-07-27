«У нас контракты на руках». Агент Бойда — о переговорах с «Барысом» и предложениях от других клубов КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб предложил форварду однолетний контракт, но Бойд пока не дал ответа. В прошлом сезоне он принял участие в 56 встречах и набрал 22 (13+9) очка.

— Болельщики заждались ответа на вопрос, продолжит ли Дастин Бойд играть за «Барыс». Пока ни вы, ни сам игрок, ни клуб ничего об этом не говорят.

— Я не могу окончательно ответить. Думаю, это станет известно в ближайшие пару дней.

Читайте также Выход для «Барыса»? Как в России не заметили игрока сборной Казахстана для КХЛ

— Почему так затянулись переговоры?

— У нас есть еще предложения, которые рассматриваются. Варианты. Зависит от семьи. Все-таки ситуация сложная, ему надо принимать решение, как с семьей поступить — оставить или нет. Там не так просто. Есть еще конкретные предложения от двух команд, поэтому он готовится принять решение, как правильно ему поступить.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

— Это тоже клубы из КХЛ?

— Да, у нас контракты на руках.

— Эти контракты лучше предложенных «Барысом» условий — в материальном или другом планах?

— Материально, может, меньше. В плане клуба — я считаю, намного лучше.