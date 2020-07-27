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12:24 (мск), источник: Vesti.kz

«У нас контракты на руках». Агент Бойда — о переговорах с «Барысом» и предложениях от других клубов КХЛ

Шуми Бабаев, агент нападающего Дастина Бойда, дал интервью Bestnews.kz, в котором рассказал о будущем своего клиента и шансах игрока остаться в «Барысе».

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб предложил форварду однолетний контракт, но Бойд пока не дал ответа. В прошлом сезоне он принял участие в 56 встречах и набрал 22 (13+9) очка.

— Болельщики заждались ответа на вопрос, продолжит ли Дастин Бойд играть за «Барыс». Пока ни вы, ни сам игрок, ни клуб ничего об этом не говорят.
— Я не могу окончательно ответить. Думаю, это станет известно в ближайшие пару дней.

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— Почему так затянулись переговоры?
— У нас есть еще предложения, которые рассматриваются. Варианты. Зависит от семьи. Все-таки ситуация сложная, ему надо принимать решение, как с семьей поступить — оставить или нет. Там не так просто. Есть еще конкретные предложения от двух команд, поэтому он готовится принять решение, как правильно ему поступить.

Барыс (Нур-Султан)

— Это тоже клубы из КХЛ?
— Да, у нас контракты на руках.

— Эти контракты лучше предложенных «Барысом» условий — в материальном или другом планах?
— Материально, может, меньше. В плане клуба — я считаю, намного лучше.

Бойд отыграл за «Барыс» восемь сезонов. Нападающий сыграл 451 матч и набрал 278 (132+146) очков. Также форвард вместе со сборной Казахстана принял участие в трех чемпионатах мира и одном отборочном цикле к Олимпийским играм.

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